No levanta cabeza el Cacereño Femenino. No era esta la jornada más propicia para hacerlo después de los problemas para entrenar por el covid (con el aplazamiento de un partido incluido) y a pesar de ello plantó cara al Juan Grande Ginelux. E incluso mereció más. Pero el fútbol no sabe de merecimientos. Sabe de goles y ahí el que acertó fue el conjunto canario, al que le bastó un tanto de Mar Rubio en el minuto 49 para llevarse los tres puntos y quedarse en la segunda posición, una plaza que no hace mucho ocupaba el conjunto verde, pero que ahora ha caído hasta la décima, solo una por encima del descenso. Eso sí, con dos partidos menos, contra el Albacete (jornada 13), que lo recuperará este miércoles (en Pinilla), y frente al Madrid CFF B (jornada 15).

Dieron la cara y dominaron las jugadoras de Ernesto Sánchez, sobre todo en la segunda parte. Tuvieron las verdes más ocasiones, destacando en ataque el trabajo de Gabi Ngaska, que fue la jugadora que disfrutó de más tiros entre los tres palos. Sin embargo, no o se movió el marcador en la primera parte.

El segundo tiempo

La segunda parte se inició con el gol tempranero de Mar Rubio en el 49. Con el marcador en contra, las verdes siguieron remando para sumar fuera de casa, pero el terreno de juego y las pérdidas continuadas de tiempo de las locales no ayudaron a darle la vuelta al marcador o, al menos, a conseguir un empate.

Hubo polémica en algunas decisiones arbitrales, como en los dos posibles penaltis (uno en cada tiempo) por mano en el área local, o el escaso tiempo añadido en la segunda parte. Pero nada de eso cambió el resultado, favorable al equipo de Las Palmas.

No gana el Cacereño Femenino desde el 7 de noviembre. Desde entonces, seis partidos en los que solo ha sumado dos puntos.