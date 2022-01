El Extremadura pasa de la heroicidad al bochorno en cuestión de días. Hace apenas tres días, Manuel Mosquera sólo hablaba del orgullo que había que sentir por los chavales que estaban dándolo todo por la camiseta del Extremadura. Tres días después, tras caer 4-2 en Madrid con remontada incluida, Manuel estalla contra la situación que vive un vestuario que roza lo inhumano. «No podemos aguantar más. No se puede jugar un partido más sin cobrar. No podemos jugar en estas condiciones, con 12 o 14 jugadores. Y no podemos ir por los campos como vamos, haciéndonos favores todo el mundo con la ropa y más cosas. Lo digo sin demagogias y sin mierdas. Que nos solucionen ya el problema porque nos sentimos secuestrados. Es muy sencillo. Hace falta un dinero y hay que ponerlo. No hay más», declaraba el técnico gallego ayer tras el encuentro ante el Dux Internacional.

Sus palabras tuvieron mucho más eco esta vez que el propio partido. «No se qué va a pasar ni quiénes se van a ir. Lo único que pido es que en dos días nos resuelvan la situación. Y si no es así, que nos liberen. Si las personas que han dicho que van a poner el dinero en dos días no lo hacen, lo mejor es que no estén». Pero, ¿a quién o quiénes se refiere Manuel? De momento, los que dirigen y representan el club son el presidente Manuel Franganillo y el administrador concursal, Bernardo Silva. ¿El órdago es a ellos? ¿O es a algunos de los inversores? Manuel no deja claro nada porque naufraga en un club de contrasentidos, en mitad de la marea que le arrastra a la emoción o al ostracismo en cuestión de días. Sus palabras llegan después de una derrota más en competición que deja al Extremadura muy lejos de la salvación en Primera RFEF, sin capacidad para competir ante sus rivales directos y, lo que es peor, sin horizontes de por medio. Y esa es la cruda realidad del Extremadura. Muy dura y la que muchos han decidido, por dignidad, no aplaudir más. Intensos Desde luego, no se le podrá reprochar nada, se vayan o se queden, a los chavales que llevan tres semanas dando la cara por el escudo. En su tercer partido en una semana, el Baby Extremadura dio un recital durante los primeros veinte minutos que hizo soñar al más pesimista hasta con la victoria. Salió el Extremadura al campo muy enchufado y acertó a la primera. Fue un golazo de Javi Parada de libre directo que se marchó literalmente a la escuadra. El golpeo del extremeño fue tan exquisito que será uno de los mejores goles del campeonato. Era el minuto seis. Se miraron los jugadores del Dux Internacional casi para frotarse los ojos cuando, de repente, llegó el segundo. Saque de esquina de Javi Parada y el capitán Alex Murillo, entrando por detrás como un tren de mercancías, remataba con la cabeza para hacer otro golazo inapelable. 0-2. Ver para creer. Pudo ser más si Assane hubiera acertado con la portería tras una aventura inapropiada con el balón del portero Yelco que, finalmente, acabó en sus para los madrileños. Vivió el Dux Internacional noqueado por las circunstancias durante la primera media hora, pero curiosamente no se puso nunca nervioso. Cuando empezó a conectar con posesión de bola, empezó a generar superioridades en todas las partes el campo. En una internada de Pitu por banda izquierda, Ramón Blázquez libre de marca acortó distancias en el minuto 31. La reacción del Dux había llegado y el cuadro de Alfredo Santaelena le metió una marcha más al partido. Tras dos buenas intervenciones del portero Alex Guillén (de nuevo uno de los mejores del Extremadura), llegó el empate. Fue David Barral de disparo cruzado el que marcó el 2-2 antes del descanso. No se vino abajo el Extremadura que nada más reanudarse el segundo acto tuvo un balón al palo en una falta directa de Diego Felices. Sin embargo, el Dux impuso la lógica y en un centro de Marcos Bravo por la izquierda, Bonaldo, con algo de fortuna tras un rechace, remachó para hacer el 3-2. Dominó y buscó el cuarto el Dux, pero fue el Extremadura el que tuvo la más clara tras un gran centro de Rosa que remató Moi Parra al palo y David Mosquera, de forma incomprensible, remató alto por encima del larguero. Vivió angustiado el Dux Internacional en los últimos minutos por no haber sabido cerrar el marcador, pero en una contra en el descuento, Álvaro Martín hizo un golazo desde larga distancia con Alex desubicado de la portería. La derrota es un jarro de realidad fría y dura más para un Extremadura que le pone ahínco y corazón, pero que futbolísticamente así no le llega. Su cuerpo técnico anda desesperado y, desde arriba, no dan noticias. Ni explicaciones. El club está patas arriba. No sabemos hasta cuando. FICHA Dux Internacional: Yelco; Montoro, Bonaldo, David Barral, Rubén Ramos (Martín, m.93), Pitu (Alberto Gil, m.56 (Kennet, m.83)), Álvaro Martín, Blázquez, Marcos, Siu, Marogo (Zambrano, m.56) Extremadura Alex Guillén;Murillo, Parada, Assane, Peteiro, Felices, José Cortés, Mosquera, Moi Parra, Mulero (Fran Rosa, m.60), Pau Silva (David García, m.69). Goles: 0-1 Javi Parada, m.6;0-2 Alex Murillo, m.11; 2-1 Blázquez, m.31; 2-2 Barral, m.37; 3-2 Bonaldo, m.56; 4-2 Álvaro Martín, m.94. Árbitro: Sánchez Villalobos (andaluz). Amarillas a Pitu, Masogo; Assane y Moi Parra. Estadio: Municipal de Villaviciosa. 1.000 espectadores.