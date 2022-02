El Cacereño recibe este miércoles (20.30 horas, Príncipe Felipe) al Vélez en duelo aplazado por el covid correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta. Los verdes, en principio con la única ausencia de Marvin, quieren olvidar la derrota ante el Xerez (1-0) con un éxito ante un rival especialmente peligroso, ya que llega avalado por una excelente racha de tres triunfos en los últimos cuatro partidos, el último con remontada incluída ante el Villanovense (2-1).

Julio Cobos, entrenador del Cacereño, espera que la digestión del fiasco de Jerez de la Frontera sea buena, ya que enfrenete tendrán a un equipo en forma que, además, se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno al incorporar a futbolistas de nivel, especialmente Iván Martínez, extremo procedente del Multivera, del grupo II de Segunda RFEF, con el que anotó la friolera 11 goles en 15 partidos disputados.

De los 21 jugadores que componen la plantilla local, faltará solamente Marvin, que ha estado con Guinea Ecuatorial en la Copa de África. Aunque no ha jugado en el campeonato por diferentes problemas, el central del Cacereño sí lleva más de un mes sin competir, recordó Cobos en su comparecencia pública. Sí puede entrar en la lista Carlos Andújar, ko durante el último mes y medio, y que fue precisamente quien con sus goles protagonizó la remontada del CPC en el duelo de la primera vuelta (1-2).

Sobre la baja definitiva del media punta gallego Manu Mosquera (que ha firmado por el Ourense) el técnico dijo que no está especialmente preocupado, «pues no estaba participando mucho». En este sentido, confirmó que ahora se abren más opciones para jugadores del filial, citando entre ellos a Miguel Nieto.

El entrenador de Valdehornillos aseguró que espera que en los dos partidos de casa de esta semana (el próximo domingo llegará el Cádiz B) se puedan conseguir los seis puntos en litigio y que no firmaría a priori cuatro. Cobos lamentó que no se hubiera puntuado ante el Jerez por diferentes circunstancias y aseguró que el penalti no pitado a José Ramón fue evidente.

En cualquier caso, el Cacereño arrastra, como su rival, unos últimos encuentros fructíferos al llegar de cuatro triunfos consecutivos antes del traspié del pasado fin de semana. Se espera que el público responda en buen número, pese a la coincidencia con el partido del Cáceres en LEB Oro de baloncesto, con aficionados coincidentes en los dos equipos.