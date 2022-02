Álex Herrera es una de las voces autorizadas dentro del vestuario del Deportivo Don Benito. Llegó de la mano de Juan García en la temporada 2018-2019, la primera del Dépor en Segunda B, y desde entonces no ha parado de ganarse año a año el respeto de la parroquia calabazona. La banda zurda tiene un nombre y ese no es otro que el suyo. Este año, tanto con Juan Carlos Gómez como con Roberto Aguirre, no está cuestionada y solo los problemas físicos son los que amenazan que eso siga siendo así. De hecho, para el jugador pacense todo sigue en su sitio. «Estoy contento y estoy jugando la mayoría de partidos», señala el lateral, quien asegura sentirse bien y toca madera para que las lesiones le respeten.

Consolidado Se siente también parte importante de la marcha del equipo, esa que tantas idas y venidas ha dejado en el club rojiblanco en lo que va de temporada. Ahora, con Roberto Aguirre en el banquillo, Herrera cree que el conjunto tiene otra cara. «Roberto es muy trabajador y está el cien por cien del tiempo pensando el fútbol. Al final eso se transmite», destaca. Quizás la ilusión y motivación que transmite el técnico ovetense sea uno de los motivos por los que el Don Benito no ha perdido en los últimos cuatro encuentros, gracias a los cuales los dombenitenses han pegado un importante salto en la clasificación. Eso sí, con calma: «Estamos con los pies en el suelo. Está claro que a todo jugador nos gusta mirar hacia arriba, pero debemos ir partido a partido. Este domingo debemos hacer bien las cosas en Lepe», esgrime. Y es que Álex Herrera sabe bien de qué va la película y por eso sabe que la clave para seguir creciendo está en el día a día y poder continuar avanzando puestos en la clasificación. Por ahora lo que sí hace el Dépor es preparar su visita del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía al San Roque de Lepe, un encuentro en el que podrían debutar Santana y Logan Revés, las dos incorporaciones de los rojiblancos en el pasado mercado invernal.