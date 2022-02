Este 5 de febrero se ha cumplido un año desde que el Extremadura UD accediera de manera voluntaria a la figura del concurso de acreedores para poder equilibrar sus cuentas y frenar el agujero económico que estaba asfixiando a la entidad. Un año después, nada se sabe del dinero ni de la inyección económica que varios grupos inversores tenían pensado meter en el club. Un año después, la deuda ha crecido aún más y el Extremadura está al borde del abismo contando los días para que la jueza liquide definitivamente el club, siempre y cuando no ocurra un milagro económica de última hora. A esa esperanza se agarra aún el Extremadura.

El club vive un momento crítico. La durísima derrota 0-6 en el Francisco de la Hera ante el Sanse (la derrota más abultada de la historia del club) ha dividido a los aficionados. Unos se agarran a la fe y al milagro, y quieren rezar hasta el final. Otros piden clemencia. Que se acabe esto cuánto antes.

En el vestuario, el 0-6 no cambia los planes. «Son sólo tres puntos. Seis goles, pero sólo tres puntos. Esto no nos mina nuestra determinación de mantener vivo el club hasta que nos digan que no se puede más», resumía Manuel Mosquera en sala de prensa, un técnico que era consciente de que su equipo, sin armas para competir en Primera RFEF, había sido arrollado en el césped.

El técnico gallego reconoció la clara superioridad del rival, pero dejó claro que el sábado próximo irán a Calahorra a ganar, «aún sabiendo que seguiremos pagando peajes».

Para muchos futbolistas fue una noche dura, aunque el reconocimiento del público con aplausos tras el partido les reconfortó. Luis Peteiro escribió en sus redes una frase para la reflexión: «Qué importante es la salud mental en este deporte. Le damos menos importancia de la que realmente se merece».

Debutaron Pablo Vázquez, Abanga y los juveniles Palacios y Carlos. De momento, Lavín y Germán Ruiz, los dos primeros fichajes, no tienen el transfer aún y no han podido debutar.