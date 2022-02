El Cacereño quiere el seis de seis en esta semana en casa. El equipo de Julio Cobos recibe este domingo al Cádiz B (12.00, Príncipe Felipe) con intención de dar continuidad al solvente triunfo ante el Vélez del pasado miércoles (2-0) y consolidar la segunda plaza.

En principio, solamente Marvin es baja. Llegará a lo largo del día de su periplo con Guinea Ecuatorial en la Copa de Áfrinca, pero hasta el lunes no volverá a la dinámica de grupo.

«Después de una victoria todo es más fácil. Estos días hemos intentado recuperar a los jugadores que disputaron más minutos para intentar que lleguen lo mejor posible», declaró en la previa el entrenador verde.

De nuevo habrá cambios en el equipo inicial. «Vamos a cambiar el equipo. A mí me gusta, cuando se firman jugadores, que todos se sientan lo más partícipes posible. Y para conseguir los objetivos que te marcas al principio de temporada es muy importante tirar del grupo. Si no tienes un grupo amplio va a ser complicado. No pueden jugar siempre los mismos», agregó el técnico.

Ye s que Cobos confía en los suyos. «Creo firmemente que cualquiera que no está jugando, puede hacerlo. Lo estamos viendo, salga el que salga responde. Vamos a intentar cuidar lo máximo posible a los jugadores y que siga siendo así. Intentar que no caigan lesionados. Eso va a ser bueno».

Sobre su oponte de este domingo, apunta Cobos que «como todo filial tiene jugadores de mucha calidad, muchos de ellos ya han jugado con el primer equipo. Están en la zona baja y seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles». Además, manifiesta que «es un equipo complicado. Fuera de casa ha ganado dos partidos, empatado seis y perdido dos. Los números no son malos. «Estos equipos tan jóvenes, a medida que avanza la temporada, van a más. El propósito es formar jugadores y lo están haciendo bien», avisó.

Mientras, Alberto Cifuentes, el entrenador del Cádiz B e histórico exportero del primer equipo, ha alabado a su rival diciendo que «está haciendo muy bien las cosas y de ahí que esté en esa segunda posición». También apuntó que la clave para su equipo será «la vigilancia de los jugadores de arriba del Cacereño. Es un equipo que en transición es un equipo muy rápido, son muy verticales. La gente de arriba tiene mucha calidad».