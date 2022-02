Ilusión. Esa es la palabra con la que se podría resumir el estado de ánimo de toda una ciudad. El Coria viaja hasta Córdoba para jugar ante el equipo local a partir de las 17.00 horas de este domingo, en un estadio, el Nuevo Arcángel, que hace apenas 6 años recibía a los mejores equipos del panorama futbolístico español cuando su titular militaba en la más alta categoría nacional.

El equipo de la ciudad del Alagón se desplaza hasta la capital cordobesa con la intención de disfrutar de la experiencia pero, como dice Rai, «se disfruta compitiendo» ¿Por qué no, ensuciar el impoluto currículum de un Córdoba que aún no sabe lo que es perder en liga en su campo?

Y allá que van las huestes del técnico celeste a intentar la machada con todos sus efectivos a excepción de un Pino que cayó lesionado en su anterior partido ante San Roque. Por lo demás, una semana tranquila de trabajo después de la última victoria liguera.

No ha querido el entrenador de Torreorgaz destacar a nadie en particular del equipo rival, ya que entiende que el equipo cordobés tiene dos equipos diferentes sin restar competitividad cuando salen los menos habituales.

Incidiendo en el trabajo que tiene que hacer su equipo en ataque, quitándole el balón al Córdoba, siendo atrevidos, valientes y ambiciosos. El devenir en liga del equipo, proseguia Rai, dependerá del que puedan hacer en los próximos seis - siete partidos, según vayan estos encuentros, seguirán mirando hacia arriba o más abajo.

Por su parte el entrenador cordobés, Germán Crespo, hablaba en la previa sobre las virtudes del Coria a balón parado, reconociendo que habían preparado esa faceta del juego.

Serán dudas para el partido, tanto Simo como José Cruz , que hasta última hora no se decidirá si entran o no en el once inicial.

Para esta segunda vuelta, el equipo andaluz se ha reforzado con un único jugador como es el central llegado del Cádiz B, Gudelj.

El Coria no estará ni muchoi menos solo en Córdoba, ya que la afición extremeña se ha movilizado en masa y se espera que haya más de doscientos espectadores llegados desde tierras extremeñas y den colorido a una grada, que ya de por sí tiene en todos los partidos caseros un ambiente realmente espectacular.

