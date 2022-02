Reza un dicho que la ocasión la pintan calva, o al menos, con la pleitesía balompédica de rigor ante su rival canario, la cita que dilucidarán en el Municipal de San Mateo (13.00) un Panadería Pulido San Mateo, colista en la tabla, ante un lobo con los colmillos afilados, un Montijo que sigue aspirando a todo.

El cuadro de Juan Marrero doblegó en su coliseo del Emilio Macarro en la pasada jornada (2-0) a otro vecino insular, el San Fernando, con goles de uno de sus flamantes rostros nuevos, el extremo Ibra Keita y Chechu, ante un once que solo puso resistencia en la primera entrega. En las huestes rojinegras, con un 4-4-2 sobre el verde, destacó la seriedad en defensa del lateral izquierdo Razvan, que cortó todo lo que se le opuso y cerró las dudas detrás. El once montijano tras la victoria, no solo tiene más cerca su objetivo de la salvación, como nos comentó su míster, Juan Marrero, sino que a partir de ahí habrá que valorar otros objetivos de mayor envergadura y por qué no el jugar la liguilla de ascenso.

A lo largo de la semana el equipo ha entrenado con ilusión y sin contratiempo alguno y la única baja seguirá siendo la de su mediocentro José Ángel, que sigue arrastrando molestias en una de sus rodillas y se perderá la cita frente al escuadrón canario. En principio y salvo infortunios de última hora, el míster del once de las Vegas Bajas apostará por Izan salvaguardando el portal, su habitual línea de cuatro figuras con Javi Chino y Gabri como pareja de centrales, Chechu y Razvan en los laterales, medular con Julio Rodao y Calin, Manchón e Ibra en los extremos y dinamita en vanguardia con Dani Segovia y Joel. A priori, una buena oportunidad de sacar tajada y aprovechar la mala situación de un rival en horas bajas, pero no conviene vender la piel del oso antes de cazarlo... El club estrenará entre los aficionados la camiseta azul y blanca conmemorativa del centenario .

El barco canario recibe ante sus incondicionales a un cuadro montijano que pondrá los puntos a precio de caviar iraní y es que los hombres de Juan Carlos Socorro, que se perderá la cita por estar sancionado y ocupará la dirección Iván López, ocupan el farolillo rojo de la clasificación con solo 9 puntos y una sola victoria y en las últimas jornadas solo ha logrado dos empates y tres derrotas.

Vuelven a su feudo tras amarrar unas tablas (1-1) ante sus vecinos de las Palmas Atlético que comenzaron adelantándose en el marcador pero Pitu Viera salvó los muebles y dio un punto a los de Socorro en un choque donde el filial amarillo puso más sobre la moqueta verde. Para la cita ante los extremeños, el míster recupera al pivote Godoy, tras cumplir partido de sanción y podrá ser incluso de la partida.

El cuadro insular confía y dará verde a sus dos últimos fichajes, el ariete Baroa, que ya debutó ante el filial atlético y la fortaleza defensiva del central Samuel que ya estuvo frente al Villanovense.

En el duelo de ida lograron unas tablas (0-0) en Montijo, en un choque muy parejo. Respecto al rival el míster Socorro manifestó que «es un once complicado, con nuevas caras pero en cuanto a su idea de juego y filosofía sigue siendo la misma. El Montijo va a venir a jugar muy práctico, a buscarnos las espaldas, a acumular gente en las áreas pero mis chicos estan trabajando duro y con confianza para poder lograr la primera victoria en casa". Terminó la rueda de prensa diciendo que pese a no poder estar en el banco por sanción, "el trabajo de la semana está hecho y espero sacar algo positivo".