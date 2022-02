En esto del fútbol cualquier equipo acostumbra a sumar rachas buenas y malas. Al Villanovense, después de ver la cara de seis partidos sin perder, ahora la te toca ver la cruz de la moneda con dos derrotas consecutivas. Pero de ellos depende volver a darle la vuelta y mantenerse en la zona de fase de ascenso de la clasificación, esa que ahora peligra más que nunca después de tres tropiezos en os últimos cinco encuentros. Los serones reciben este domingo (12.00) en casa a un Xerez Deportivo que tampoco está para tirar cohetes, pero que ha sumado dos victorias en los últimos cinco encuentros y que sabe bien lo que es ganar al conjunto serón. De hecho, ya lo hicieron en Chapín en la primera vuelta, un partido que Juanma Pavón, técnico del Villanovense, recuerda con polémica. «En aquél partido se produjeron algunos errores arbitrales que nos perjudicaron», señaló el onubense en la rueda de prensa previa a este encuentro.

Sin embargo, lo que más le preocupa a Pavón es que su equipo «no pierda la identidad». Cree que los últimos partidos, a pesar de perder, han sido buenos por parte de los suyos. «El equipo está bien anímicamente y nos encontramos con muchas ganas de enfrentarnos a un gran rival como el Xerez», dijo.

Calma

El preparador del conjunto serón prefiere mantener la tranquilidad a pesar de las dos últimas derrotas consecutivas ante Ceuta y Vélez. «Cada partido es diferente y se dan muchas circunstancias. En los dos últimos estuvimos bien, aunque los resultados no fueron buenos», analizó.

Por eso confía en sacar un buen resultado del partido de este domingo ante el Xerez, que además ha jugado partido entre semana cayendo 4-2 ante el San Roque de Lepe.

En cuanto al apartado de bajas, Pavón desveló que hay dos jugadores con molestias y que son duda para el encuentro, aunque no especificó quiénes. Una de las dudas es Moi, que sufrió un problema físico el pasado fin de semana en Vélez y está por ver si puede participar o no este domingo. En caso de que no pueda ser de la partida Cortijo y Adri Escudero formarían la pareja de centrales y Tapia regresaría a la titularidad en el carril izquierdo. En el resto de las demarcaciones no se esperan grandes novedades y Clausí volverá a ser titular en la medular.