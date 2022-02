Solamente pudo lograr el Cacereño un punto en su segundo encuentro consecutivo en casa de la semana (1-1). El Cádiz B sacó rédito a su competivo trabajo del primer tiempo y defendió bien el empate en el segundo. Los arreones finales de los locales no fueron suficientes para ganar el duelo, que registró un equilibrio justo en un encuentro en el que lo mejor fueron los goles.

Los dos golazos aderezaron un duelo tirando a plano, sin chispa, especialmente en el primer acto. El Cacereño vivió hasta que pudo de las rentas del maravilloso tanto de José Ramón. El exterior manchego enganchó un misil a la escuadra, toda plasticidad, que supuso muy pronto el 1-0 (min. 6) y que, inconscientemente, relajó el arrojo atacante local. Dio la impresión de que el equipo puso una marcha menos de la que podía utilizar.

Como el aire, la frialdad del juego fue la tónica, con escasa intensidad y transiciones espesas. El CPC actuó a la expectativa, a veces dejando jugar a su rival, un equipo de buen toque pero de poca profundidad. Apenas pasó apuros durante mucho tiempo Fran, que jugaba su segundo partido consecutivo y que terminó lesionado en el inicio del segundo tiempo.

Los de Julio Cobos dependían de su orden defensivo. Se disipaba con el paso de los minutos Kamal, mermado, y se oscurecían los más talentosos, Yael y Jorge Barba, no así José Ramón, de nuevo la mayor amenaza local con sus galopadas.

En una preciosa acción combinativa verde, Rubén Solano fue trabado claramente en el área en el minuto 21. El árbitro, remiso a pitar faltas y mucho menos penaltis, dejó seguir la jugada. Pudo ser la acción clave del encuentro.

El Cádiz B creció con la pelota paulatinamente y avisó en un par de acciones por banda antes de hacer el empate en una estrategia. Una falta lejana fue rematada en escorzo por el central Mbaye, el mejor visitante. Espectacular el tanto (1-1, min. 41) y absoluta justicia futbolística a lo que estaba aconteciendo en el tapete verde. El Cacereño pareció tomárselo con demasiada calma y en esto en este deporte, si tu oponente tiene calidad, se puede pagar caro. Así sucedió.

Segunda mitad

No pudo empezar peor el segundo tiempo, con la lesión de Fran al romperse en un toque largo de balón. Infortunio del meta, que se había ganado sus partidos por su trabajo.

El partido siguió enredándose. Cobos hizo un triple cambio en el 61, entrando Colau, Bermu y Carlos Fernández. Se trataba de dar una vuelta a la dinámica de un encuentro demasiado abierto. Empujaron los verdes y cercaron a Juan Flere en los minutos finales.

La fe local le hizo dominador en los estertores. A la contra, el filial cadista también tuvo alguna, pero el Cacereño le hizo un guiño al tanto de la victoria en dos oportunidades clarísimas, ambas rondando el minuto 80. La primera fue una excelente asociación de vareios futbolistas que terminó con pase de la muerte de Kamal que Bermu remató a gol, pero que un defensa del filial sacó cuando entraba en la meta. A continuación fue el zurdo Gayoso el que envió al larguero con la derecha.

Los últimos minutos fueron de empuje en vano de los locales, que acumularon adrenalina, pero no inteligencia en los metros finales, como ha ocurrido otras veces. El Cacereño había sumado un poco, pero que no se puede dar por bueno en absoluto, sobre todo si te has puesto por delante nada más empezar.

El Cacereño continúa segundo y con el derbi en el horizonte del próximo domingo en La Isla de Coria. La lesión de Fran y los problemas en el hombro con los que terminó Kamal el duelo son las preocupaciones, mucho más que la credibilidad, que aún mantiene este equipo pese a tropezones inesperados como el de este domingo. Que ser segundo llegando de una larga travesía en el desierto de Tercera no es asunto baladí, ni mucho menos.