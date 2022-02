Pierden comba los perseguidores del Diocesano (que se impuso 1-0 al Miajadas) que no pasaron del empate en casa esta jornada: el Trujillo se dejó dos puntos en la última jugada ante el Jerez (1-1), y el Moralo, en partido adelantado al sábado, empató con el Olivenza (2-2). El Azuaga, además del líder, fue el único entre los de arriba en ganar, 1-0 al Don Álvaro, y se mete en la pelea por todo. El Calamonte vence al Arroyo (2-1) y lo desbanca de los puestos de playoff a los que se acerca el Plasencia con su victoria ante el Aceuchal (2-0) y el Villafranca, que ganó al Extremadura B (3-0). Y como no hay jornada sin aplazamiento, esta semana se quedaron sin jugar Llerenense y Badajoz B.

Trujillo 1 - Jerez 1

El Trujillo es segundo a pesar de perder dos puntos en la última jugada del encuentro ante un Jerez que acumula cinco jornadas sin ganar y se descuelga de la zona noble.

Los celestes no parecían acusar su primera derrota tras trece partidos sin conocerla y dominaron el primer tiempo, pero no aprovecharon ninguna de las tres ocasiones que tuvieron. La más clara llegó en la segunda parte en un penalti que lanzó Joselu pero Jesús Torres hizo una gran parada.

Solo parecía cuestión de tiempo que llegara el gol local y lo consiguió Manzano al aprovechar un balón suelto que tocó en un defensor. Con el marcador en contra, el Jerez se fue en busca del gol que evitara su tercera derrota consecutiva y que logró Yeison en el último suspiro.

Calamonte 2 - Arroyo 1

El Calamonte arrebató al Arroyo el puesto en zona de playoff de ascenso al infringirle su primera derrota en diez partidos. Arrancaron mejor los locales con un aviso de Enrique en un lanzamiento al palo poco antes de anotar el primero. El Arroyo no creaba problemas a un Calamonte que fue muy superior en la primera mitad y provocó que los visitantes hicieran cuatro cambios en el descanso.

Pero pronto Enrique volvía a marcar al aprovechar una pifia entre la defensa y el portero arroyano. El Arroyo se agarró al partido con un gol de Dani Ollero pero, poco después, se quedó con un jugador menos por la expulsión de David Gallego. Aun así, lo intentó en un tramo final en el que los dos equipos tuvieron opciones de marcar.

Azuaga 1 - Don Álvaro 0

El Azuaga se consolida en la zona de playoff de ascenso al recuperar la senda de la victoria --tras la derrota entre semana en Miajadas-- a costa de un Don Álvaro que volvió a sucumbir en el tramo final del partido, lo que le supuso su primera derrota en cinco jornadas.

Pero fue un partido igualado con reparto de ocasiones en el que el Don Álvaro mostró confianza para tutear al Azuaga, aunque fueron los locales los que tuvieron alguna más clara, como en un mano a mano que no aprovechó Chepe. Cuando el partido parecía abocado al empate, y al igual que en los últimos minutos del partido de la primera vuelta en Don Álvaro, el Azuaga se hacía con el triunfo gracias a un disparo que enganchó Víctor Díaz desde fuera del área.

Plasencia 2 - Aceuchal 0

El Plasencia se acerca a la zona de playoff al volver a ganar en el fortín que ha convertido su estadio en el que no encaja gol desde el 30 de octubre. El Aceuchal que pese a su mejoría en las últimas jornadas sigue colista, planteó un partido abierto de inicio y el Plasencia lo aprovechó para lucir pegada y pronto anotó dos goles casi consecutivos de Antonio y Chema Martín.

En la segunda parte el Aceuchal dominó a una UPP que vivió de las rentas de la primera y de las opciones que le surgían a la contra que suponían tanto o más peligro como el que generaban los visitantes.

Villafranca 3 - Extremadura B 0

El Villafranca consiguió su tercera victoria consecutiva, con un balance de ocho goles a favor y ninguno en contra, lo que le vale para volver a estar más cerca de los puestos de playoff que de la zona de descenso, al borde de la que se queda un desestructurado Extremadura B.

Desde el inicio, el filial, que no competía desde el 9 de enero, estuvo a merced del Villafranca, que hizo méritos para marcar pronto y lo lograba por mediación de Garre, que no para de anotar desde su llegada. Solo existía el color amarillo sobre el campo, pero los locales no acertaban con las ocasiones que eran suficientes y claras como para cerrar el partido.

Pero era cuestión de tiempo. Ya en la segunda parte, Marcos hacía el segundo a pase de Javi Pérez. El propio Marcos hacía una gran jugada que culminó Gabri para sentenciar. Aun hubo un penalti a favor del Villafranca que lanzó Diego Saez y detuvo Álex Guillén.