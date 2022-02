No fue ni mucho menos la victoria más hermosa de la temporada, pero suma igual que todas. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad continúa subiendo enteros al imponerse en la pista del Levitec Huesca (61-68) siendo, llanamente, el menos malo de los dos contendientes.

Fue un choque pésimo en cuanto a calidad ofensiva, con numerosísimos errores en ataque, tanto en el tiro como en el control del balón. El conjunto de Roberto Blanco supo rentabilizar su mejor racha de juego, entre el tercer y el último cuarto, para romper la dinámica y lograr una diferencia que le sirvió a duras penas.

Más allá de todo eso, al fin y al cabo lo que importó fue elevar la undécima victoria (en 19 partidos) y encarar de la mejor manera posible al otro colista, el Palma, el próximo domingo, también a domicilio para alimentar las opciones de entrar en los ‘playoffs’.

No le faltó sufrimiento a la tarde oscense. Los locales empezaron de una forma excepcional: metiendo desde lejos y siendo muy agresivos en defensa, lo que dejó poco menos que atónito a un Cáceres que parecía estar enchufado. Blanco tuvo que pedir tiempo con 15-6 y se tocó fondo con 20-8 (min. 7). Los cambios debían surtir efecto y así fue.

La reacción tuvo dos nombres: Julen Olaizola y Jaume Lobo. Sobre todo el primero imprimió la dureza que estaba faltando bajo tableros y se mostró especialmente acertado de cara al aro, mientras que el segundo le dio otro ritmo a las transiciones. Podrá estar más o menos atinado, pero su arrojo está fuera de toda duda.

Tras un 0-10 de parcial, ya llovía bastante menos al final del primer cuarto (21-20) y muy poco se tardó en estar por delante por primera vez a continuación (21-22).

Sin embargo, esperaba un nuevo bajón, coincidiendo con el regreso de varios de los titulares y la acumulación de faltas de los dos bases. Particularmente Devin Schmidt estaba errático y una muestra de nervios fue la técnica por protestar una falta de ataque señalada a Duje Dukan. Desde la línea de tiros libres el Huesca volvió a escaparse (40-31, min. 19), aunque habría tiempo para coger aire al descanso (40-36).

A BASE DE DEFENDER / De vuelta de vestuarios llegó el momento más lucido de los extremeños, que aunaron una evidente mejora en defensa con, por fin, el acierto en el tiro exterior. Schmidt clavó su primera canasta en juego, un triple, prolongado por otros dos de Dukan. El partido había cambiado de cara 42-47 (min. 23).

El Huesca empezó a colapsar como les ocurre de forma persistente a los equipos que se ven muy abajo en la clasificación y son alérgicos a la victoria. Que el Cáceres dejase de anotar con fluidez no cambió nada (47-55, min. 30) porque seguía protegiendo su aro con mucha eficacia.

Quedaba por rematar el trabajo bajo la misma fórmula, esta vez con Mateo Díaz en plan ‘mandón’ sobre la pista. Varias acciones positivas del base argentino dispararon la diferencia hasta los 14 puntos a falta de siete minutos (49-63). Todo parecía encarrilado, pero...

Pero el Cáceres se pasó seis minutos sin anotar a continuación y, aunque a Huesca también costaba horrores hacerlo, la renta fue menguando de forma inquietante. Los locales llegaron a estar a cinco (58-63), pero ni las fuerzas ni la puntería les dio para más. Al fin apareció Schmidt para romper la sequía y ni siquiera el desenlace tuvo que ser dramático.

Ahora queda pensar en Palma y también en intentar recuperar del todo a Manu Rodríguez, que estuvo en el banquillo los 40 minutos tras el golpe que recibió frente al Acunsa Gipuzkoa.

Roberto Blanco: «Esta victoria vale lo mismo que las otras»

«Ha sido un partido feísimo, horroroso. Ha habido momentos de auténtica locura. Teníamos claro que iba a ser muy complicado porque cuando un equipo que se ve en la situación de Huesca, y la reconozco muy claramente, sabes que lo va a intentar, va a ser agresivo, va a ser fuerte e intenso», comenzó diciendo Roberto Blanco tras el choque. Para el entrenador del Cáceres Patrimonio, al principio sus jugadores «no fueron capaces de entrar en ningún momento, contagiados por el ambiente frío». Indicó que «con las rotaciones tuvimos algo más de chispa, siendo capaces de correr el contraataque un poco. Ahí es cuando hemos empezado a ver la luz del camino que necesitábamos coger».

Blanco reconoció que su equipo había sido «intermitente», pero elogió su defensa y rebote. «En el tercer cuarto estuvimos muy centrados, sabiendo mantener el ritmo y los espacios, que no los estábamos ocupando bien, y hemos tenido la sensación de que podíamos coger el partido», añadió. Sí asumió que con la remontada de Huesca «nos entró un poco el miedo porque este partido y el siguiente son muy importantes para nuestros objetivos». «Hemos querido dejar de jugar y eso ha sido un error, pero les he dicho a los chicos que en los momentos difíciles me acuerdo de mis años en la cantera, de todo lo que hemos trabajado. La victoria vale exactamente igual que la de Granada, la de Gipuzkoa, la de Coruña».