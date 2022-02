No fue el mejor partido de la era Pavón en el Villanovense, pero los serones volvieron a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas. No fue ni siquiera un partido vistoso. Fue más bien uno de esos encuentros de mucha brega, disputa y trabajo. Desde luego, la afición serona no se llevó a la boca un alarde al buen fútbol, pero sí se marchó contenta de ver cómo su equipo se mantiene firme en la pelea por meterse en fase de ascenso tras imponerse 2-0 al Xerez Deportivo.

La primera parte fue poco menos que soporífera, en parte por un árbitro que quiso tener demasiado protagonismo por iniciativa propia. Demasiadas faltas, mucha charla con los jugadores y un criterio desconcertante que desde luego no ayudó desde el principio a ver un partido vistoso sobre el verde. Tampoco es que ambos equipos ayudaran mucho al colegiado de la contienda con constantes quejas y protestas ante cualquier acción que sucedía sobre el impoluto césped del Municipal Villanovense.

Nada más comenzar el encuentro ya avisó el Xerez de que su intención era la de llevarse los tres puntos del feudo serón. A los cinco minutos de juego una buena llegada por banda la aprovechó Antonio Bello para servir un buen centro raso al segundo palo. Ahí, Marc Fraile, pudo haber aprovechado para abrir el marcador, pero su remate se marchó desviado. En esas, el Villanovense intentaba zafarse de un correoso Xerez. Los de Pavón, sin embargo, no fueron capaces durante toda la primera parte de llevar el partido a su terreno. Prueba de ello son los datos que arrojó la primera mitad en el apartado ofensivo del Villanovense con cero golpeos entre los tres palos durante los primeros 45 minutos de la contienda.

Pero antes la afición serona se tuvo que llevar las manos a la cabeza en la ocasión más clara los visitantes. A la media hora de juego Antonio Bello no aprovechó un balón suelto en el área para marcar con todo a placer para tranquilidad de los serones.

Cambios tras el descanso

Ante tal panorama, Juanma Pavón tuvo claro en el descanso que debía hacer cambios si quería que su equipo sumara de tres ante el Xerez. Entró Sillero junto a Seth Vega en ataque para aprovechar el juego directo y funcionó. El Villanovense, de menos a más, comenzó poco a poco a plantarse en el campo de los azulinos en la segunda parte y el peligro fue llegando. Primero lo intentó David Hinojosa con un disparo defectuoso desde la frontal del área. A ese acercamiento respondió el Xerez con un golpeo de falta directa transformado por Poley y ante el que tuvo que intervenir con una buena parada Ángel de la Calzada. En esa igualdad de partido el Villanovense continuó con su línea de mejora durante la segunda mitad. Fue sobre todo en el último cuarto de hora de partido cuando se vio la versión más incisiva de los serones. Primero con un gol anulado a Seth Vega por fuera de juego y luego con un intento de Lolo Garrido desde el centro del campo que al menos inquietó al portero rival, César. Pero fue Clausí el que dispuso d el aviso más claro de los locales hasta entonces con un remate en el segundo palo que se paseó por la línea de gol. Fue ahí cuando los chicos de Juanma Pavón se dieron cuenta de que a poco que insistieran tendrían el premio a tanto esfuerzo y trabajo. Y así fue cuando a falta de poco para el final apareció la velocidad de Viñuela por banda para servir un buen balón a Seth Vega, que dentro del área se cocinó él solito el gol que abría la lata. Ya casi al final, con el Xerez volcado en ataque en busca del gol del empate, llegó el tanto de Sillero a puerta vacía.

Así pues, con este triunfo el Villanovense se sitúa en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 34 puntos, los mismos que el Ceuta, que es quinto. La próxima semana visitan tierras gaditanas para enfrentarse al equipo filial del Cádiz.