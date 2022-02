Julen Olaizola (San Sebastián, 4-3-1993) pone al servicio del Cáceres Patrimonio de la Humanidad su larga experiencia como pívot, que incluye 149 partidos en la Liga Endesa. Catalogado habitualmente como un especialista defensivo y del ‘trabajo sucio’, cuando irrumpe en ataque, como el pasado domingo ante el Huesca (14 puntos), es un gozoso añadido. Habla como juega: directo, sin adornarse, poniendo por delante el equipo a sí mismo.

No le amarga el protagonismo anotador, ¿verdad?

Es verdad que mi trayectoria nunca ha sido de ser un gran encestador. Esto venía un poco por mi falta de confianza en ataque, que es algo que voy mejorando. Ya tuve otro partido de 12 puntos ante el Valladolid, sintiéndome importante, además de mi labor en defensa y en otras labores. Estoy contento de aportar cada vez más cosas al equipo para lograr lo que se trata, que es ganar.

A pesar de todo, siempre parece tener claro su rol de jugador de equipo...

Es algo en lo que sé que soy bueno y que depende de mí. La defensa en mi opinión es ganas, trabajo y esfuerzo, y eso hay que hacerlo siempre. Si el entrenador cuenta conmigo en más aspectos del juego, yo encantado.

¿La experiencia en Cáceres está siendo la esperada?

Hablé con Edu [Pascual, el director deportivo] y Roberto [Blanco, el entrenador] y me explicaron cuál iba a ser la filosofía del equipo: luchador, trabajador, con carácter... Y lo estamos demostrando. Hay muchos momentos en los que somos irregulares y es algo que tenemos que cambiar, pero también somos capaces de remontar ante Granada o ganar con bajas importantes ante Valladolid, por ejemplo. Eso lo tenemos que mantener los 40 minutos de partido e incluso en los entrenamientos. A priori cuando el equipo se configuró en verano, como se hizo tarde, todo parecía que iba a ser más precario, pero se ha visto que somos muy competitivos y que podemos ganar a cualquier cuando estamos como tenemos que estar.

Tiene fama de ser un tipo de esos que ‘hacen vestuario’...

Me encanta que se diga eso porque me gusta que haya buen ambiente entre los compañeros, hacer cosas con ellos y que estemos todos involucrados. No soy el precursor, pero me sumo a todo. Somos muchos los jugadores que estamos fuera de casa y la familia aquí son los compañeros. Es una de las claves de que vayamos bien.

¿Cómo es el día a día de emparejarse a Ben Mbala en los entrenamientos?

Es un tío peculiar, muy bueno, supertrabajador y con quien se puede hablar. Está rindiendo a un altísimo nivel con el gran talento que tiene sobre todo en ataque. Sí que es verdad que nos ‘pegamos’ en los entrenamientos, pero eso hace también que en los partidos todo sea más fácil y estemos acostumbrados a dar y recibir.

Habrá que ir dejando atrás el discurso de la permanencia como objetivo, ¿no le parece?

A ver, soy alguien a quien no le gusta mirar mucho la clasificación, así es que tampoco me gusta hablar de metas, ni de ‘playoffs’ ni nada. Me gusta ir partido a partido y ganar el máximo número posible y ver cómo terminamos. Claro, siempre es mejor luchar por arriba que por abajo, pero ya estamos viendo que no podemos relajarnos, que esta liga es muy dura.

Llega la visita al Palma, ante otro de los colistas, como el Levitec Huesca el pasado domingo, cuando hubo problemas para asegurar la victoria...

Sí. Debemos tomar nota. Tenemos momentos de desconexión en los que el carácter desaparece y es lo que no puede ser. Debemos intentar que todos los partidos sean como el que hicimos ante Valladolid, que apenas tuvimos los bajones que solemos tener. Hay que estar preparados y competir siempre.

Ha pasado la mayor parte de su carrera en el Gipuzkoa Basket, incluyendo varios años en la LigaEndesa. ¿Qué siente al haberse anotado la victoria en los dos partidos, tanto en San Sebastián como en Cáceres?

Estoy contento, claro. Nos vinieron las dos muy bien. Obviamente, para mí es diferente que ganar a cualquier otro equipo. Es el club donde he estado muchos años, el de mi ciudad, donde empecé. Les deseo la mejor de las suertes porque allí tengo muchísimos amigos.