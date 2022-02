Quien pasee por las calles de Don Benito y Villanueva de la Serena en un día de partido del Deportivo Don Benito o Villanovense se dará cuenta de que el fútbol en estas dos localidades no es algo más. Los apenas cinco kilómetros que separan ambos municipios no refleja ni por asomo la unidad que comparten a la hora de amar a sus respectivos equipos. Los rojiblancos, en el Vicente Sanz. Los serones, en el Municipal Villanovense. Ahora, con la fusión de las dos localidades en el horizonte, se abre el interrogante de qué pasará con ambos equipos en un futuro no tan lejano. ¿Se unirán?

Juan Carlos Velarde es aficionado de toda la vida del Don Benito. Él, junto a su padre y hermano pequeño, acostumbra a animar a su equipo desde preferencia en cada partido. Desde ahí ha gritado goles inolvidables como el de David Amorín en el ascenso a Segunda B contra Unionistas. «Nadie daba un duro por nosotros», recuerda. Y desde ahí ha alentado a los suyos en cada derbi ante el vecino. «Los partidos contra el Villanovense son siempre especiales», cuenta. Por eso cree que en una nueva ciudad sería posible seguir viviendo ese tipo de partidos. En la acera de enfrente se encuentra otro joven, Antonio Vera. A él le picó el gusanillo de animar al Villano desde que era canterano, cuando comenzó a acompañar a sus amigos al estadio. «El poder animar al equipo de tu pueblo es algo único», cuenta orgulloso. Pero más orgullo le da el poder ver a amigos de toda la vida como Óscar Muñoz debutar con el primer equipo. Por eso, y porque le gustaría ver a su amigo marcar al eterno rival, no ve factible «a corto plazo» una unión entre ambos clubs. En un futuro, si bien, «quién sabe». Lo mismo piensa Vicente Merchán, ilipense afincado en Don Benito desde hace 13 años, el mismo tiempo que lleva siendo socio del Deportivo. Pronto se dio cuenta de que un derbi es diferente. Ahora su mujer, su hija Lorena y su pequeño Markel son socios del Don Benito. «Tengo familia en Villanueva y mis sobrinos tienen ese pique sano con mis hijos», cuenta. Por eso cree que esa rivalidad «tan bonita» haría de la nueva ciudad un lugar único. Pero también hay quien piensa distinto, como Juan Carlos Ojeda. Este aficionado, que colecciona todos los carnets de socio del Villanovense desde que tenía 10 años, está dispuesto a renunciar a su pasión por el club de su localidad para unir fuerzas por uno nuevo que conjugue lo mejor de ambos. «Es difícil a corto plazo, pero la unión hace la fuerza y lo veo posible», dice.