El Extremadura UD, su afición y su entorno no lo están pasando bien. Observan como pasan los días y las soluciones económicas para salvar al club no llegan. Y el 24 de febrero es fecha límite para ello. Tampoco lo pasan bien sus jugadores, chavales que buscaron en Almendralejo crecer en este deporte. Uno de ellos es Luis Peteiro, un joven madrileño que juega en el Extremadura con una excedencia laboral. Fue uno de los más afectados por el 0-6 del pasado fin de semana ante el Sanse e, incluso, llegó a escribir una reflexión sobre la importancia de la salud mental en momentos como el actual. «Al final te vas con un 0-6 y tu cabeza no deja de darle vueltas a todo. No es fácil el día a día y tener que afrontar cosas si tu cabeza está en otros aspectos o preocupada por el dinero. Al final no te centras en el fútbol y cuando fallas, te vienes abajo. Y no te levantas tan fácilmente», reconoce.

Peteiro, que es uno de los actuales capitanes, reconoce que el apoyo de la gente en estos días está siendo vital. «Es el pilar de que todos estemos así y le damos gracias a la afición. No dejamos de recibir mensajes en redes sociales y eso nos da la vida para seguir con fuerzas luchando por el Extremadura». Para este joven madrileño, su familia es vital y, muy especialmente su madre, que lo apoya en todas sus decisiones. No ha tenido una infancia fácil «y eso es lo que me hace tener la cabeza más asentada. Pensaba que esta situación en el Extremadura no iba a poder conmigo, aunque reconozco que ha habido momentos de bajón. No obstante, para nosotros es una oportunidad. Y Almendralejo no se merece que un club como el Extremadura desaparezca, por lo que vamos a luchar y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que tenga vida».