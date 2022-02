La mala suerte --el siempre inoportuno covid-- le ha privado de saltar al terreno de juego en la Copa África, pero no de vivirla y disfrutarla desde dentro. «Increíble, maravilloso», dice Marvin José Anieboh Pallaruelo, Marvin (Madrid, 26 de agosto de 1997), el jugador del Cacereño que ha hecho historia con Guinea Ecuatorial, La Roja de África, en el torneo de selecciones del continente africano. Partía como una de las cenicientas, pero acabó metiéndose entre las ocho mejores dejando por el camino a combinados potentes como Argelia (campeona en 2019) o Mali, con jugadores Champions en sus filas. Solo Senegal, la campeona final, fue capaz de apearle en cuartos.

«Sabiendo cómo estábamos y con el equipo que teníamos, queríamos más», cuenta entusiasmado Marvin, ya en Cáceres y de nuevo a las órdenes de Julio Cobos. «Pero, pensado fríamente, hay que reconocer que hemos llegado muy lejos».

Marvin y sus compañeros de selección han sentido todo el calor de la afición de Guinea Ecuatorial, uno de los países más pequeños del continente africano que fue colonia española hasta 1968 y que tiene el español como idioma oficial. «En África el fútbol se vive muy intensamente. Guinea está al lado de Camerún y eso ha permitido que mucha gente fuera a apoyarnos». Y tras su eliminación fueron recibidos como héroes en su país. «El trayecto entre el aeropuerto y el hotel se hace en media hora, pero tardamos más de dos horas, había mucha gente corriendo junto al autobús, ha sido increíble. El día que ganemos no sé qué va a pasar».

Este central nacido en Madrid estaba siendo una pieza importante para el seleccionador Juan Micha en los meses previos, cuando se quedaron a un paso de meterse en el Mundial de Catar, pero el 2 de enero dio positivo en covid. «Hasta el 14 no di negativo. Me perdí el primer partido, en el segundo estuve en el banquillo y después tuve que hacerme nuevas pruebas... No pude jugar, estábamos en buena dinámica y ya se sabe, lo que va bien no se toca».

Los momentos vividos son tantos, que a Marvin le cuesta quedarse con uno, aunque hay dos que son especialmente inolvidables: el penalti que Jesús Owona --su compañero de habitación y portero del Alavés junto al extremeño Fernando Pacheco-- detuvo ante Sierra Leona («un paradón increíble, ganamos 1-0») y la tanda de penaltis contra Mali, que necesitó de 16 lanzamientos para conocer quién iba a cuartos de final. «La sufrí en la grada, estaba como loco».

Apagados los focos, toca regresar al día a día y ahí, Marvin tendrá que volver a ganarse un puesto en el Cacereño, en el que no juega desde el 19 de diciembre, en el último partido antes del parón navideño. El mes de enero lo ha pasado entero con su selección y se ha perdido los cuatro duelos del conjunto verde. «Llevo si jugar un mes y medio y tengo unas ganas locas de volver».

El de este miércoles ha sido su primer entrenamiento (Cobos dio el lunes descanso a los jugadores, que tampoco suelen entrenar los martes) y no se ha librado de las collejas de sus compañeros. «He intentado librarme, pero ha sido imposible», ríe el zaguero, que se siente plenamente preparado para volver a jugar: «No he parado de entrenar en ningún momento».

En el horizonte del Cacereño está el Coria, un derbi en La Isla que Marvin, que cumple su segundo año en el CPC, ya ha vivido. «Vamos a ir a por todas, como siempre o incluso con más ganas porque nos jugamos la segunda plaza. Este partido no puede tener más alicientes», añade él, que sigue con la euforia de una Copa África que nunca olvidará.