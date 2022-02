Cuatro futbolistas ponen una pica japonesa en Cáceres. Son Midori Yoshimura, Ayaka Noguchi, Akari Otsuka y Katsuki Yamamoto, jugadoras del Cacereño Femenino que viven la experiencia como «un sueño». Literal. Fascinadas por España, disfrutan al máximo de una experiencia en la que el choque cultural no es un problema, sino un desafío. Algo así como un Erasmus deportivo. La semana pasada llegaron a coincidir sobre el campo durante los partidos ante el Fundación Albacete y el Castellón.

Las tres primeras, de hecho, ya llevan como mínimo un año en España y se defienden con el idioma si se les habla con calma y se las deja expresarse. Y, alguna de ellas, como Ayaka, ha llegado a asomarse a la máxima categoría con el Espanyol. «Me gusta mucho este país. Se come bien, se vive bien y la gente es muy abierta», cuenta la lateral Midori, de 28 años, seducida ya por los escenarios medievales de Cáceres tras estar la pasada temporada en el Seagull de Badalona. «La gente es muy maja (sic) y la gente nos ayuda mucho», añade.

Ayaka y Akari comparten las labores de mediocentro en el equipo cacereño de la Liga Reto Iberdrola, que actualmente es cuarto de la clasificación. Agradecen especialmente la cercanía de las jugadoras españolas, que las han integrado en el club con rapidez. Aunque las cuatro están mucho tiempo juntas, una estrategia fue ponerlas en pisos diferentes con otras compañeras para que su adaptación fuese más global. «Estoy mejorando mi nivel deportivo», afirma Akari, de 26.

Hablar de las diferencias entre un país y otro es un no parar. «¡Todo!», sonríe Midori, fascinada por la gastronomía local. «Los japoneses tienen paciencia y tranquilidad. Los españoles son más abiertos, más alegres, más cariñosos. Abrazan y besan mucho más», resume. A Akari le chocan los horarios («todo se hace más tarde») y se ha aficionado a la siesta, que es «lo mejor».

Viendo la Liga desde niña

«Desde que era pequeña quería jugar en España, mientras veía los partidos del Barcelona y el Real Madrid. Hasta que no conseguí venir aquí no me quedé tranquila y creo que he acertado. Me siento muy bien con este grupo de personas», asegura Ayaka, que también tiene 26 años. Llegó hace un mes, pero asegura que «es como llevase aquí más tiempo».

Algo que las elogia especialmente es el interés que hay en España por determinados aspectos de Japón, como los cómics anime o la propia comida. «Recomendamos viajar allí. Tokio es un lugar inmenso, otro mundo», coinciden. Las cuatro son de distintos sitios del país, pero apuntan que no hay grandes diferencias entre ser de la capital o ser de Osaka (500 kilómetros), por ejemplo. «Aquí sí se ve que la gente es distinta según de donde sea», responde Midori.

Cuestión de fuerza

Todas afirman que les cuesta del fútbol español la fortaleza física de las rivales, no tan habitual en Japón, donde el despliegue en cuanto a velocidad de las deportistas está garantizado, pero no tanto en cuanto a complexión física. «Muchas veces chocamos con las rivales y nos cuesta porque son más altas y más fuertes», asevera Ayaka. Siguen con atención lo que hace su compatriota Tekefusa Kubo en el Mallorca: es una promesa cedida por el Real Madrid que no termina de asentarse en ninguna de las cesiones que ha tenido. «Es bueno, eh», le defienden.

La más tímida es la carrilera Katsuki Yamamoto, que a sus 18 años vive su primera experiencia fuera de Japón. Su mera presencia refrenda que es un buen lugar para desarrollar su fútbol: sus compatriotas la hablaron bien de la ciudad y el club y llegó ya iniciada esta temporada. Ya ha aprendido a decir «me gusta Cáceres». Todas echan de menos su tierra, pero con las videollamadas eso se hace más llevadero.

Mientras acaba la charla e incluso las sonrisas, reiteran que ninguna se conforma con el cuarto puesto actual. «Hemos salido de la mala racha y lo podemos hacer mejor. Durante los meses en los que no hemos ganado, nadie habló mal entre nosotras ni se quejó. Seguimos trabajando y trabajando. Tenemos muy buenas jugadoras y personas», señala Midori, muy abierta, como las demás, a continuar en España disfrutando del fútbol y la experiencia.