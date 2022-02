Era lateral izquierdo. Llegó como fichaje estrella (había militado incluso en el Atlético de Madrid) en el mercado invernal de la temporada 92-93. Entre el final de esa campaña y el inicio de la siguiente disputó 23 partidos. No volvió a vestirse de futbolista desde la jornada 24 de ese año en Segunda B, tras ser sustituido en el minuto 16 de un Cacereño-Atlético Malagueño. Era la temporada 1993-94. 28 años después, Rubén Bilbao Barruetabeña (Ondárroa, Vizcaya, 3 de agosto de 1962) costará al CPC cada mes 1.543,83 euros durante un buen tiempo (al menos los próximos cuatro años) por la incapacidad laboral que le produjo una grave lesión en ese encuentro y denunciar su caso.

“Ha sido inesperado. En realidad, este problema lo tenemos desde hace aproximadamente 4 meses. Lo que te fastidia es ver cómo ya teníamos prácticamente pagados todos los pufos de atrás. Cuando empezamos a respirar nos viene esta losa. Son tantos palos los que se han puesto en la rueda que ya la rueda no se para. Al final sigue dando vueltas por inercia”, cuenta resignado Carlos Ordóñez a este periódico.

El presidente del Cacereño cuenta el caso de esta inesperada noticia que, reconoce, ha hecho daño en la entidad. «Recibimos una carta según la cual nos condenaban a pagar esa cantidad por un jugador por el que condenaron en su día al club por 300.000 y pico de euros. Por esto tuvo embargada la Seguridad Social para sacar a subasta todos los terrenos del club y al final pagaron esa deuda al futbolista, que era el 80 por ciento de lo que la propia Seguridad Social tenía que dar al jugador», detalla.

Lo que le corresponde al Cacereño tiene esta explicación por parte de su dirigente. «A nosotros lo que nos dicen es que tenemos que pagar esos 83.000 euros, que era el 20 por ciento restante porque el jugador se jubila y se estima una cantidad aproximada hasta su muerte».

Sin recurso

Ordóñez explica los detalles. “Me voy con mi abogado a la Seguridad Social y pregunto. Estuvimos hablando con el jefe de inspección y le dijimos que no podía ser que nos tuviésemos que comer esa deuda de hace casi 30 años, ya que ni era sociedad anónima deportiva ni era el mismo propietario. Me contestaron que podíamos poner un recurso, pero que lo veían muy complicado porque el club tenía el mismo nombre y teníamos la misma dirección fiscal y el mismo objeto social, por lo cual aunque no fuésemos el mismo propietario y fuese ya sociedad anónima podíamos darle una continuidad a lo de en su día».

Y se tomó la decisión de no ir a los tribunales. «Si recurríamos el abogado me dijo que podríamos incrementar la deuda unos veintitantos mil euros y las posibilidades de ganarlo serían escasas. Por eso decidimos al final no recurrir y pagarla», desvela a este diario.

En ese momento, añade el dirigente del decano, «nos quedaban 5000 euros de ese aplazamiento de 200.000 euros que había cuando yo entré para dejar saldada toda la deuda. Me dijeron que lo mejor era pagar esos 5000 euros y hace otro aplazamiento al máximo posible. Sería a 4-5 años y así lo hicimos. Pagamos esos 1500 euros todos los meses».

Carlos Ordóñez incide en un tema, del que ya dio algún detalle en la entrevista con Canal Extremadura Radio el pasado martes. «No teníamos ni conocimiento de este caso, que era de hace 30 años. En su momento el club afrontó el pago, que lo harían entre todos los accionistas, de esos 300.000 euros. ¿Qué ha pasado? Que esto nos llega ahora, cuando este jugador se jubila. Nos ha llegado esta sorpresa, que es como hay que llamar a esto». ¿Eso ha trastocado la temporada? «Sí. Ya estaban los presupuestos cerrados, pero con esto no contábamos. Es una deuda que al final tienes que hacerle frente».

No es el único extra que afronta cada mes el CPC, ya que a ello se une la del exdirector deportivo verde, José Luis Tamargo, aunque hay una diferencia. «Ya contábamos con ella. Con esta ya la conocíamos. Eran 200.000 euros. Este año seguramente se queda todo liquidado», según Ordóñez.

Pero el mensaje global del presidente verde es no mirar atrás y vivir un presente en positivo, pese a todo. «El año está siendo bueno. Estamos contentos porque vamos pasito a pasito. Al final hay que atraer a esa gente que no está convencida», dice sobre la situación global del Cacereño. Eso sí, se espera que no haya ya más sorpresas negativas añadidas.

