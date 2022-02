Probablemente el mayor enemigo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el partido de este domingo (17.00 horas) ante el Palmer Alma Mediterránea Palma es el propio Cáceres. Le sobran los motivos para considerarse favorito para llevarse la victoria y seguir apuntando alto en la clasificación de la LEBOro, pero ese es el gran peligro: pensar que está ganado de antemano.

El conjunto de Roberto Blanco está en una dinámica envidiable y recupera este encuentro de la decimoquinta jornada tras haber vencido a Acunsa Gipuzkoa y Levitec Huesca. Enfrente estará un rival que solo ha ganado dos de sus 17 partidos disputados y que además no podrá contar con los jugadores que no estaban inscritos en la fecha original del choque, el 9 de enero. Elijah Brown, Robert Cosialls y Pavel Marinov son piezas con mucho protagonismo en el equipo balear. Por si fuera poco, la presencia de Wesley Van Beck (máximo anotador de la liga con 19,5 puntos de media) es dudosa porque ha viajado a Estados Unidos a solucionar problemas burocráticos.

Si vuelve a tiempo, las cuentas indican que los locales solamente tienen disponibles a siete profesionales frente a un Cáceres que llega sin bajas, con la moral alta y la seria advertencia de su entrenador de que la posible relajación llevaría a un fracaso doloroso.

«Vamos a enfrentarnos a un equipo que ha cambiado mucho, que no tendría nada que ver en su momento, antes del aplazamiento. Es verdad que tendrá algunas ausencias», comentó Blanco el viernes, poco antes de ponerse explícito. «Leía esta mañana que hay algunos partidos que hay que ganar por cojones. Si pretendemos hacerlo así probablemente ya lo estaremos perdiendo. Lo que tenemos que es ganar por convicción propia, personal, de equipo y creer que va a ser un rival muy duro como son todos en la liga, y además con una motivación extra», añadía.

MENTALIZACIÓN / Esperó que su equipo esté «concienciado y mentalizado de lo importante y vital que es esta victoria» y lanzó el mensaje casi rutinario de que «son 34 finales, de las que ya nos quedan 15».

Algo no debe haberle gustado en los últimos días, aunque no llegó a especificarlo. «Durante la semana hemos tenido que dar algún toque de atención no precisamente de intensidad o de garra, sino de no desviarse de lo que estamos haciendo y de por qué», soltó.

«Cuando hablas a un colectivo parece que te oyen todos, pero alguna palabra se la lleva el viento. Cuando hablas de manera personal es distinto. Hemos hecho algunos vídeos individuales con algunos jugadores, hemos explicado lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y hemos preguntado lo que somos, lo que no estamos siendo y lo que queremos ser. Y es una mentalización importante», señaló.

Pidió «equilibrar un poquito las sensaciones que tenemos». «Se habla mucho de que el equipo ataca mal y defiende bien, de que tiene mucha garra y no mete, y me encantan todo estos debates en la calle. Eso quiere decir que estamos muy vivos y que la gente se preocupa. Eso quiere decir también de que la gente quiere más. Llevamos 11 victorias, todas muy trabajadas desde la defensa, y obviamente tratamos de conseguir un poco más de fluidez, control y ritmo de partido y a veces eso choca», reflexionó.

Y es que no pasó por alto valorar muy positivamente cómo va la temporada: «Si al principio nos dicen que íbamos a estar a estas alturas como estamos probablemente alguno nos llamaría locos, pero nosotros trabajamos para eso: para que este equipo sea capaz de defender y seguir manteniendo un rigor ofensivo que muchas veces nos está costando».

Todo alrededor de la actitud. «Espero que no salgamos fríos, con la sensación de que tenemos 40 minutos por delante y que podemos solucionar algún problema inicial. La clave es la disciplina y la motivación, una vez más, y ahí nadie nos puede ganar: ni el que está por encima de nosotros en la clasificación ni el que está por debajo. Que nos ganen con otros argumentos: técnicos, talento, tácticos… con los que quieran, pero que no nos ganen por motivación. En eso tenemos que ser el número 1 de la liga», apostilló.