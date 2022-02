«El Villanovense tiene un sueño, que es meterse entre los cinco primeros». Juanma Pavón, técnico del equipo, es claro a la hora de enumerar cuáles son las intenciones de su equipo en este tramo final de temporada. Lo serones, que son cuartos clasificados con 34 puntos, buscan continuar en la parte alta de la clasificación, esa en la que han merodeado durante la mayor parte del curso, al menos hasta ahora.

Este domingo visitan al Cádiz B, que acumula ya más de dos meses sin ganar. De hecho, la última victoria del filial amarillo data del 5 de diciembre del pasado año, cuando se impuso en casa al Tamaraceite por 3-2. Por contra, en las últimas cinco jornadas los gaditanos han empatado cuatro partidos y perdido uno. Aún así Juanma Pavón no se fía ni lo más mínimo. «Es un filial atípico e imprevisible, capaz de lo mejor y lo peor», señaló el técnico onubense en la previa de este encuentro. Y es que Pavón conoce bien al Cádiz B, equipo al que entrenó durante las tres temporadas anteriores, por eso sabe bien de lo que habla. «Tienen jugadores con calidad, verticalidad y desparpajo. Son difíciles de batir», expresó el preparador.

Y es que Juanma Pavón ya habla de finales. «Para nosotros es una final y debemos ir a por el partido desde el comienzo», señaló. Todo ello en un tramo de temporada en el que cualquier partido puede suponer un antes y un después en la clasificación final.

No obstante, cualquier partido se mira mejor si la semana anterior se consiguió una victoria, como es el caso del Villanovense, que se impuso el pasado domingo por 2-0 en casa al Xerez Deportivo. «Nos genera confianza y se refuerza lo que se está haciendo bien», apuntó Pavón en relación a los dos partidos anteriores en los que el Villanovense acabó perdiendo antes del Xerez.

En el apartado de bajas Pavón no podrá contar con Javi Sánchez y Roger. El primero sigue recuperándose de una lesión muscular, mientras que el segundo cumple sanción por acumulación de amonestaciones. Isra Cano, que ha estado con covid, tampoco estará disponible para ser de la partida en Cádiz. Ante esta situación, el técnico onubense tendrá que recomponer el once, por lo que jugadores como Sergio Arribas o Sillero podrían partir de inicio si el entrenador así lo estima oportuno. Donde no se prevén grandes cambios es en defensa. Ahí, los Samu Hurtado, Moi, Cortijo y Adri Escudero parecen inamovibles salvo fuerza mayor, al igual que Clausí en la medular.