El AD Mérida llegaba a Jerez de la Frontera en uno de los mejores momentos de la temporada, después de sumar tres victorias consecutivas que dejaban a los de Juanma Barrero más cerca de los puestos de playoff. Sin embargo, el equipo extremeño no pudo pasar del empate a uno ante un Xerez Deportivo que estuvo desde el minuto 33 con un hombre menos debido a la expulsión por roja directa de Rivelott. El cuadro blanquinegro no fue capaz de aprovechar la superioridad y solamente pudo rescatar un punto en el minuto 90 gracias a un tanto de Higor Rocha (1-1).

El conjunto emeritense comenzaba una semana clave para sus aspiraciones en la competición con la siempre complicada visita al Municipal de Chapín. Los extremeños pudieron contar con el apoyo de su afición que se desplazó hasta Jerez para ver un encuentro muy parejo en el que el conjunto visitante estuvo lejos de su mejor versión. El primero de los tres encuentros que disputará el conjunto de Juanma Barrero en los próximos siete días podía suponer la cuarta victoria consecutiva en un arranque de año magnífico, en el que el Mérida solo conocía la victoria. Sin embargo, las necesidades del rival eran más que evidentes por lo que no iba a ser un partido sencillo.

El duelo arrancaba con la tensión propia de una batalla con mucho en juego. Los dos bandos tanteaban al rival para tratar de encontrar las debilidades que pudieran llevarles hasta el gol. Los primeros compases fueron muy intensos, pero las ocasiones se resistían. Los locales trataban de controlar la posesión del balón, pero los visitantes tampoco querían renunciar al balón, por lo que trataban de hilar pases. Los nervios se notaban.

Aitor Pons era la referencia ofensiva para los de Barrero. En la primera acción tímida de peligro no alcanzó un buen centro de Diego López y en la segunda llegada su remate se marchó alto. Los primeros quince minutos de partido ya se habían disputado y el Xerez empezaba a tirar hacia delante. En el 22, los locales tuvieron la más clara para adelantarse. Un disparo de Poley obligaba a Javi Montoya a ponerse el mono de faena para evitar el primer tanto de la tarde. El guardameta visitante no era capaz de cerrar el rebote y Marc Fraile tenía en sus botas la diana para los andaluces. Su disparo se iba por encima del larguero para el alivio de la afición extremeña presente en el Chapín. Con el susto todavía en el cuerpo trataba de rehacerse el Mérida por medio de sus hombres más importantes. Sin embargo, el ritmo del partido era lento y el Xerez trataba de parar las ofensivas visitantes con muchas faltas.

En una de ellas llegó uno de los momentos del partido. El Mérida encontraba un hueco y Pons ya encaraba la meta local para adelantar a los suyos antes del descanso. Se quedaba solo delante del portero en una ocasión manifiesta de gol, pero Rivelott llegaba antes de que eso sucediera para cometer una falta muy peligrosa que le costaba la cartulina roja. La acción del defensa local evitaba el tanto visitante, pero dejaba a su equipo con un hombre menos durante casi una hora de encuentro. Las cosas se ponían de cara para los emeritenses, pero el gol se resistía. La infracción era una buena oportunidad para adelantarse, pero la barrera evitaba el tanto .

Un remate de Mario Robles, que sacaba la defensa sobre la línea de gol, y un disparo alto de Aitor Pons eran las últimas ocasiones antes de llegar al ecuador del encuentro.

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios el guion del partido se transformaba. Los locales trataban de aguantar con un hombre menos, pero los visitantes no eran capaces de dar el paso hacia delante necesario para llevarse el triunfo de un complicado campo. De ese modo, el Xerez se iba animando poco a poco y tenía las ocasiones más claras para abrir el marcador. Un disparo de Alberto Durán rozaba la portería de Javi Montoya. Parecía que el Mérida no quería ganar el partido porque eran los locales los que más fútbol estaban proponiendo a pesar de estar en inferioridad numérica. Los minutos pasaban y Barrero no encontraba soluciones necesarias.

Cuando ya se llegaba al último cuarto de hora la situación se complicaba mucho más. Jacobo recogía un balón en la frontal del área y lo enviaba al fondo de la portería visitante. Los locales se adelantaba y el tiempo de reacción era muy corto. Sin embargo, fue entonces cuando el Mérida mostró su mejor versión de la tarde. Los extremeños se lanzaron al ataque en busca del empate y en el minuto 90 encontraron el gol que no habían podido conseguir en toda la tarde. Higor Rocha encontraba su oportunidad y no fallaba cuando ya se olía la tragedia. El Mérida rescataba un punto en su visita al Chapín después de mostrar una imagen discreta.