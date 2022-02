Árbitro: Hernández Maestre (Colegio Andaluz). Expulsó a José Ángel (Montijo), por doble amarilla en el 66 y amonestó a Rodao, Joel y Razvan; y a los visitantes Lete, Toni Segura, Ruyman, Edu Salles y Ale Benítez.

Goles: 0-1: min. 50, Edu Salles. 1-1: min. 59, Matute. 1-2: min. 79, Edu Salles. 2-2: min. 84, Razvan.

2 - Mensajero: Padilla; Jaime, Eslava, Samuel, Óscar, Diego Simón, Ruyman, Toni Segura, Lete (Ale, min. 51), Ale Benítez (Juanda, min. 90) y Edu Salles.

A veces, un punto sabe a caviar y máxime dadas las circunstancias adversas que se dieron sobre la moqueta verde del Emilio Macarro, en forma de expulsión (José Ángel) y tener que igualar fuerzas por partida doble para rescatar al menos las tablas y seguir remando en sus opciones de jugar la fase de ascenso. Empató el Montijo con el Mensajero (2-2) para seguir al acecho de la zona noble.

El discurso en el Emilio Macarro empezó con oleada palmera. Y es que los marineros de Josu Uribe, pese a su merma de efectivos, se dejaron de zarandajas y pleitesías y enseñaron el timón desde la entrada en el verde. A base de presión en todas las líneas y adelantando cinco metros su zaga, noquearon la construcción de juego montijano. Hubo que traspasar el hemisferio de la primera entrega para ver la primera noticia seria local. El carioca Joel recibió en el área un pase en largo, vio la salida de la cueva de Padilla y peinó con mucho veneno para meter el susto en las entrañas ajenas (min. 24).

El duelo se llenó durante los siguientes minutos de cemento y nadie lograba disparar a los arqueros, que la verdad tuvieron poco calientes las manos hasta la fecha. El primer episodio iba expirando y el cuadro de las islas brindó su mejor opción. Alain no tuvo el santo de cara chocándose en el remate con Izan. A refrescar mentes y botas y todas las espadas en alto.

Del túnel de vestuarios saltaron los pupilos de Juan Marrero con otra identidad. Mucho más unidos, hilando mejores pases, comenzaron a disfrutar de sus primeras aproximaciones al cerco de los palmeros. Pero, caprichos del fútbol, cuando mejores vibraciones estaba exhibiendo el cuadro local llegó el hachazo en la frente forastera. Edu Salles, ex de Miajadas y Trujillo, sin duda el estandarte canario este domingo, aprovechó un centro que no logró despejar Manu Molina para fusilar sin piedad a Izan y subir el 0-1 (min. 50) al luminoso.

Tocó a rebato el Montijo, que lejos de acusar el mazazo supo mantener la calma y trenzar fútbol para igualar casi de inmediato Matute tras un envío de Barragán (min. 59).

Eran los mejores pasajes locales, pero hete aquí que la diosa Fortuna no le guiñó un buen ojo sino que le echó un mal de ojo y primero Matute sufrió una sobrecarga muscular siendo relevado por Richard y poco después José Ángel perdió los estribos y se autoexpulsó (min. 66).

Este varapalo hizo creer a un Mensajero en sus opciones de triunfo y no tardaría en sacar rédito de ello. Y quien si no, su killer en punta, Edu Salles, que desnudó las vergüenzas de los centrales rojinegros y agujereaba la red de Izan con apenas diez minutos para el sonido de la campana final.

Había que morir y si algo tilda a los pupilos de Juan Marrero, es que no doblan las piernas ni los corazones así como así. Restaban apenas cinco minutos y se cantó bingo en el coliseo del Emilio Macarro. El siempre polivalente Razvan se sacó un tsunami de auténtico terror desde fuera del área y el estadio se ponía en pie para ovacionar al rumano y a todo el equipo por su espíritu guerrero y sacar el hacha de guerra cuando los palmeros se las prometían felices.