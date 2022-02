«Fue especial, sí. Era mi primera convocatoria para un partido oficial». Daniel Santamaría Florencio, futbolísticamente ‘Dani Santamaría’ (Cáceres, 1 de abril de 2002) estaba feliz este lunes, el día siguiente de viajar con el equipo de su vida a La Isla de Coria. Se estrenaba en una citación liguera tras la lesión de Fran en el duelo anterior. Poca broma, toda la ilusión.

«Llevo dos temporadas ya entrenando con el primer equipo y jugando amistosos», recuerda el joven meta del Cacereño B. Y lo hizo especialmente motivado, pero tranquilo. «Siempre me dicen que no me pongo nervioso. En este caso tampoco. Estaba preparado por si a Bernabé, que me ha ayudado muchísimo y del que aprendo cada día, tenía algún problema». Con Fran también tiene una muy buena relación y concepto, afirma este estudiante de todo lo que signifique deporte, su gran pasión, en el Tseas, el antiguo Tafad, cada mañana en la Ciudad Deportiva.

«Llevo toda la vida en el Cacereño, 11 o 12 años», calcula Dani. «Un amigo de mi padre, Lalo Castro, que era el entrenador en el infantil, le dijo que fuera. Yo iba de jugador, no de portero, y un día que tuve que ponerme». Desde entonces y hasta ahora ya no dejó de guardar la meta del CPC.

El cancerbero disfruta en el día a día en el Cacereño. El siguiente paso en el que sueña lo tiene claro. «Ahora mi próxima meta es debutar en un partido oficial», no duda en decir alguien que agradece la confianza del entrenador, Julio Cobos. «El otro día escuché su rueda de prensa y dijo que era un portero de garantías, y eso a mí me motiva mucho», dice este joven ambicioso que tiene como ídolo especialmente a Iker Casillas y también Thibaut Curtois. Por supuesto, sería para él lo máximo jugar en el Real Madrid.

Con los pies en el suelo, para Santamaría lo importante ahora es seguir aprendiendo y progresando para dar el salto. «Este año termino contrato en el Cacereño y espero renovar, claro». Quiere hacerlo como profesional y demostrar ahí su talento este futbolista de futuro del CPC que espera no defraudar a los que han confiado en él. Por supuesto, en su crecimiento tienen mucho que ver sus padres, sus amigos y su novia, Ainhoa, «que aunque no sepa de fútbol está ahí conmigo, siempre en cada momento», enfatiza con nitidez.

Desea subir con el filial, que está arriba. ¿Que suban los dos? No lo descarta, pero dice tener los pies en el suelo. Soñar es gratis, bello y apasionante.