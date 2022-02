Los discretos resultados de la primera vuelta del Mérida, principalmente en el tramo final, ha dado lugar a que el cuadro de Juanma Barrero se vea obligado a hacer una segunda parte del campeonato, prácticamente, de sobresaliente, si quiere conseguir el objetivo de terminar en los puestos de playoff de ascenso. En este sentido, se encuentra en la mejor racha del campeonato, habiendo conseguido diez de los últimos doce puntos en liza.

Tras tres victorias consecutivas, consiguió puntuar también en Chapín, donde no se escapaba ningún punto desde el pasado 7 de noviembre. Sin embargo, la lectura del empate es agridulce. La parte positiva es que puntuar a domicilio siempre es bueno, más en un campo tan complicado y haciéndolo en el minuto 90 todavía más; pero lo cierto es que el equipo no hizo un buen encuentro y no supo aprovechar la circunstancia de que el rival se quedara con un futbolista menos desde el minuto 34.

A nivel clasificatorio, el punto supone que el Mérida se mantenga en la octava posición a cuatro puntos del Villanovense, que marca la quinta posición. En medio, el Montijo tiene los mismos puntos que los serones y el Vélez, rival de este miércoles (20.00 horas), dos menos, con lo cual, el encuentro de entre semana en el Romano José Fouto puede colocar a los emeritenses a solo un punto del objetivo, antes de encarar la jornada del fin de semana, en la que el Mérida vuelve a jugar en casa (domingo, 17.00), frente al Cádiz B.

No se ha caracterizado el cuadro emeritense por hacer de su casa un fortín. Sin embargo, los dos últimos partidos en el Romano los ha saldado con victorias, además, ante la importancia de ambos encuentros, el club ha sacado una promoción para que las gradas tengan el mejor ambiente posible.

Por 15 euros, los aficionados que no sean abonados pueden sacar dos entradas, una para cada partido, en cualquier zona.