El próximo martes arranca la temporada del World Padel Tour (WPT) en el Island Gardens de Miami y lo hará con cinco extremeños en el cuadro final: Paula Josemaría, ganadora de seis torneos el año pasado y aspirante a todo este curso, Lorena Rufo, José Antonio García Diestro, Antonio Pincho Fernández y Teo Zapata, el último en subirse al barco tras ganarse uno de los escasos billetes desde las fases previas disputadas este pasado fin de semana en Madrid.

Teodoro Víctor Zapata Pizarro, Teo Zapata (Mérida, 10 de abril de 1995), es un antiguo campeón del mundo sub-14 (en 2009, compartiendo selección española, entre otros, con Juan Lebrón, el número uno del ranking WPT). «Siempre digo que para ver mis logros hay que mirar muy atrás», dice él, de muy buen humor, mientras se afana en preparar de urgencia el viaje a Estados Unidos. «Todavía estoy que no me lo creo mucho, sabíamos que teníamos opciones de pasar, pero era muy difícil». Y no miente. Tenía planes para la próxima semana, que es cuando se disputa el Blockchain.com Miami Padel Open 2022, que ha tenido que deshacer. El sábado se monta en el avión y el martes se enfrenta en la ronda de dieciseisavos a Lucas Campagnolo y Javier Garrido. El emeritense juega junto al francés Benjamin Tison.

Además de campeón del mundo sub-14, Zapata también ganó el nacional en esa misma categoría y fue subcampeón en sub-12, sub-18 y sub-23. En Extremadura, en las categorías de menores, su historial es mucho más extenso («casi todos los años ganaba mi categoría y la superior») y en la absoluta tiene cuatro campeonatos regionales.

«Cuando se pasa a profesional es muy difícil triunfar», cuenta él, que dio ese paso hace cuatro años, cuando decidió cambiar Cáceres --donde entonces vivía y era entrenador de pádel-- por Madrid. «Mi primer año fue duro, la adaptación no fue fácil». Pero desde entonces no ha parado de crecer y de luchar por un sueño. «Llevo tres años jugando casi todos los torneos --del WPT-- y haciendo las cosas bien».

La pasada temporada se metió en el cuadro final en los open de Vigo y Las Rozas y este lo inicia colándose entre las 28 parejas masculinas que disputarán el Blockchain.com Miami Padel Open 2022. «Iniciar así la temporada es un subidón y una inyección de moral brutal. Y eso es importante para una temporada que se presenta dura y larga».

El World Padel Tour más internacional de nunca (hay trece citas fuera de España) cuenta con 18 open, cinco master y otros cinco challenge, a los que hay que sumar los master final y el challenge final. Y eso no serán los únicos torneos de un 2022 en el que pueden aparecer nuevos circuitos. «Es un año de transición, estamos todos expectantes para ver qué va a pasar. Puede que tengamos que jugar varios circuitos a la vez, vamos a tener muy pocas semanas libres».

¿Su año?

Sea como sea, Teo Zapata trabaja para que el 2022 pueda ser su año. «La progresión es buena y cada vez estoy mejor yo y mejor acompañado con mi equipo, muy profesional, lo que hace más fácil el trabajo». No oculta que su objetivo es meterse cada vez en más cuadros finales como fase previo a luchar, por qué no, por cotas mayores. «Ojalá sea el año».

Todo eso espera lograrlo junto a su compañero Benjamin Tison, con el que inició y terminó la temporada 2021, aunque en medio jugaron algunos torneos por separado. «Los dos hemos tenido buenas propuestas, pero hemos decidido jugar juntos porque creemos que somos competitivos. Además, tenemos una gran relación personal aparte de la profesional y eso, en un año en el que hay que viajar tanto, va a ser importante».

La pretemporada de Teo Zapata, el número 56 del ranking WPT, ha sido larga, dos meses de dura preparación para llegar a punto a este momento: dobles sesiones diarias de una y media o dos horas, más físico, más fisio, más nutricionista y también psicólogo, «que es la parte más dura» (ríe).

«Está todo cada vez más profesionalizado», dice el extremeño, que cree que será un año clave para el pádel y pide que se preste más atención para todos aquellos que están por detrás del puesto 20 del ranking. «Eso significa que se retransmitan más partidos, no solo a partir de cuartos de final». De momento, Movistar ha llegado al WPT y retransmitirá el Open de Miami, eso sí, a partir de cuartos. Y la andadura del este emeritense comienza en dieciseisavos.