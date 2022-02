Que el Extremadura UD esté alargando su vida hasta el infinito y más allá está siendo más que una obra de ingeniería futbolística. En la semana más compleja de toda la historia del club, que podría verse abocado a la desaparición si el dinero que tiene que llegar no lo hace en las próximas horas, todavía es capaz de sacar unos últimos recursos para exprimir su existencia.

El Extremadura B, que este miércoles recibe en el polideportivo de Almendralejo al Azuaga en partido aplazado, jugará a partir de las 21.00 horas este encuentro, a pesar que este martes por la mañana se rumoreó que arrojaba la toalla y daba por hecha una segunda incomparecencia que provocaría su inmediata expulsión de la competición. Que excluyeran al equipo filial de la Tercera División, para un Extremadura con problemas mucho más graves, no era ni relativamente importante. Sin embargo, desde la Federación Extremeña dieron la voz de alarma y avisaron: aquellos jugadores que estén inscritos con el filial, si éste es excluido de la competición no podrían jugar después con el primer equipo. Y ojo, entonces, no habría efectivos para el hipotético partido que el Extremadura de Primera RFEF debe jugar el sábado ante la Cultural Leonesa, siempre y cuando a todo esto llegaran los tres millones de euros que necesita el club a modo de inyección de capital urgente.

Visto el problema, el club cambió de dirección y se organizó todo para que Cisqui, técnico del filial, empezara a recuperar efectivos y reunir legalmente al número mínimo de jugadores para que el Extremadura B compita ante el Azuaga sin incurrir ni en alineación indebida ni en incomparecencia.

La maniobra permite al Extremadura UD disponer de dos días más para gestionar la entrada de dinero a las arcas del club. Todo hace indicar que el viernes es el día tope. Si no está el viernes la pasta, Manuel y sus jugadores no jugarán ante la Cultural Leonesa y el equipo incurrirá en segunda incomparecencia. O al menos, eso aseguraron la pasada semana, ya que en el Extremadura cualquier volantazo de última hora puede ocurrir.

Manuel Mosquera dio descanso a los suyos lunes y martes para empezar este miércoles a preparar el encuentro del sábado ante la Cultural. En realidad, dio dos días para ver si el dinero llegaba, pero ni rastro de la inversión. Sobre el papel, habrá entrenamiento, pero no se sabrá hasta este miércoles. Tampoco puede el técnico gallego forzar a los jugadores, entre otras cosas porque algunos de ellos juegan esta noche y los que tienen ficha profesional son ocho contados, teniendo en cuenta que siete deben estar siempre obligatoriamente sobre el césped. No se puede arriesgar nada.

Y mientras este galimatías permite al Extremadura ganar unas horas más de vida, desde el club se sigue gestionando una operación a la desesperada para la inyección económica. Desde el Extremadura UD dejan entrever que hay posibilidades reales de que el dinero llegue, pero la mayoría de aficionados se muestran escépticos ya ante la situación.