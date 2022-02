Sentirse valorado y querido es una de las claves a la hora de desplegar lo mejor de uno mismo. Da igual el ámbito. Y eso es lo que debió pensar el brasileño Matheus Santana cuando recibió la llamada del Don Benito para volver en el mercado invernal. Descolgó el teléfono, escuchó la propuesta y se montó en un avión dirección hacia España. «Aquí me siento especial», confiesa. Y es que para Santana es como si el tiempo no hubiera pasado desde que se marchara en mayo de 2019 tras una temporada y media de mucho nivel con la elástica rojiblanca. «Cuando volví me pasaron un montón de cosas por la cabeza y parecía que no me había ido. Aquí la gente me quiere y noto mucho el cariño de la gente», subraya. Quizás ese sea el secreto de que en Don Benito se haya visto su mejor versión hasta ahora. «En un equipo nuevo siempre cuesta más porque hay que demostrarlo todo, pero aquí la gente ya sabe cómo soy como persona y futbolista», remarca.

Debut como titular El centrocampista brasileño, de 23 años, debutó como titular el pasado domingo en casa nada más y nada menos que contra el líder, ante todo un Córdoba. Sin embargo, se le vio fresco, con desparpajo, pero sobre todo, con un nivel diferencial respecto al resto. Desde el primer momento no dudó en colaborar en la creación de juego, en apretar hacia adelante y en intentar sumarse desde segunda línea. Ingredientes que sin lugar a dudas fueron claves en la ejecución del que hasta la fecha ha sido uno de los mejores partidos del Dépor en lo que va de temporada. «Ante el Córdoba me encontré muy bien, aunque todavía me falta ritmo de competición. Creo que poco a poco lo iré consiguiendo», analiza. También vio muy bien a su equipo ante el líder. «Nos quedamos sin los tres puntos, pero nos fuimos a casa con la sensación de que lo habíamos dado todo. Nos quedamos a las puertas de haber conseguido algo más», Por eso cree que si su equipo mantiene el mismo nivel este domingo en el derbi ante el Cacereño los tres puntos se podrán venir hasta Don Benito. «El domingo demostramos que podemos competir contra todos los equipos, así que ante el Cacereño vamos a salir a ganar», señala. Por eso no quiere oír ni hablar de más allá de los de Julio Cobos. «Del Villanovense ya habrá tiempo», dice. Eso sí, sabe que también será un partido especial. «Es un derbi diferente», cuenta. Mientras tanto prefiere centrarse en él, en volver a sentirse importante después de su aciaga experiencia el año pasado en el Recreativo de Huelva. «A mi familia le digo que mi objetivo en el Don Benito es que puedan ver mi mejor versión, trabajo para eso», confiesa. Santana, en apenas unos días, ha recobrado el cariño de la afición rojiblanca, se ha hecho con la titularidad y se ha ganado la confianza del técnico Roberto Aguirre. Todo ello de cara al tramo decisivo de la temporada en la que el Dépor se jugará sus aspiraciones.