Cuando hizo su primer gol en la Liga Reto Iberdrola, a principios de este mes y que sirvió para ganar al Fundación Albacete (2-1), se acordó, emocionada, de su abuela Juana, que ha visto cada uno de sus progresos como futbolista hasta que el maldito covid se la llevó. María Corbacho Carrero (Cáceres, 5 de agosto de 2002) vivía un sueño que había tenido su venturoso recorrido desde que un buen día, con 12 años, fue a hacer una prueba con el Femenino Cáceres. «Tenía un presentimiento. Le había dicho a mi amiga Ceci que iba a marcar», desvela la protagonista sobre su primer tanto.

«Empecé a jugar con ocho años en un equipo mixto. Con 12 no me encontraba agusto del todo. Con mi compañera Alba hice una prueba con Yaye, la entrenadora, y así hasta ahora», cuenta esta futbolista a primera vista aparentemente tímida, pero locuaz cuando se le da confianza. Lo mismo le ha ocurrido, y con éxito, con su entrenador, Ernesto Sánchez, y su ascendencia en la plantilla. Y todo ello, con una naturalidad y madurez impropias de su edad.

La joven central del Cacereño Femenino, que estudió en el Norba y que oposita para ser policía, su otra pasión desde niña, recuerda esos inicios en el club en el que le gustaría jugar en la élite, ahora que lo tiene más cerca, «y mejor aún si es con el equipo de mi ciudad». Aun así, primero tiene que consolidarse en el CPC, al que ha llegado, y de qué forma, tras dos temporadas en Primera Nacional con el filial.

María Corbacho es especialmente agradecida con los suyos. «Mis padres siempre me han apoyado», apunta antes de decir que «l fútbol me ha gustado siempre mucho, aunque nunca he pensado que iba a estar ahora donde estoy», recalca. También está con ella en cada momento, su hermana gemela, Gemma, a la que no ha llamado el mismo camino. «Somos totalmente distintas», zanja.

Ya la pasada temporada disputó varios partidos en Reto Iberdrola, debutando en Villarreal, aunque la consagración llega en ésta. Y ahí quiere seguir después de nueve encuentros esta campaña, los últimos tres como titular.

Polivalencia absoluta

Su entrenador cuenta su particular historia de una futbolista en continúa evolución. «Siempre he tenido muchas esperanzas en que llegue a ser buena jugadora; por eso la he hecho que sea central, lateral, mediocentro, delantera, extremo.... en su proceso de formación en los distintos escalones de los equipos por los que ha ido pasando. Quería que supiese competir en el mayor número de sitios y les mandaba a los entrenadores que iba teniendo que la fuesen cambiando de ubicación. En el medio es donde peor lo pasó, pero más le ayudó a mejorar una de sus carencias, y es que le cuesta visualizar el juego antes de recibir, ella es un portento físico, pero siempre suele esperar a tener el balón para pensar, y yo quiero que piense antes, que esté siempre percibiendo y decidiendo», analiza. Y agrega: «como central me recuerda a Puyol. Cuando comenzó, mucho pundonor, muy dura, pero con fallos en salida de balón y abusando a veces por esa buena condición física de salir conduciendo a situaciones poco favorables. Si me sigue haciendo caso, mejorará mucho y podremos tener una central de garantías, que cometa menos errores por sí misma». «No hay nada fácil. Yo siempre he pensado en que hay que jugar como si fuera el último partido», asegura mientras la protagonista.

Como anécdota, la pasada temporada jugó circunstancialmente de portera en Plasencia contra el San Miguel, hasta que llegó la meta y la cambiaron a jugadora de campo. "Ha jugado en todas las posiciones posibles", dice gráficamente Sánchez. Es la futbolista total, la joven ‘catovi’ dispuesta a todo, la fuerza de la naturaleza que ha llegado para quedarse en un proceso de maduración incuestionable.