Para Jorge Barba González (Campillos, Málaga, 3 de mayo de 1993) no es muy aventurado decir que el del domingo en Coria fue uno de los «mejores goles de mi carrera». Y tanto. Robó, condujo, regateó y lanzó a la escuadra de Alex Hernández en el 1-3 del Cacereño en La Isla. Una acción fiel reflejo de la temporada del decano. Era el minuto 91. Tres minutos antes había servido el centro rematado por Raúl Espinosa que supuso el 1-2.

«Creo que estoy en la línea del equipo:bastante bien. Estamos haciendo un buen año y a nivel individual estoy aportando lo que me pide el entrenador. Estoy contento», resume este talentoso media punta, el pasado año decisivo en Tercera y en éste con un papel no tan estelar en Segunda RFEF, pero también importante.

Y todo ello, en un contexto que él aprovecha para reivindicar:el objetivo del Cacereño, que era la permanencia, está «prácticamente conseguido», por lo que añade que hay que mirar a cotas más altas. «Ahora mismo no nos vamos a engañar: estamos en segunda posición y vamos a pelear por no salir de esos puestos de arriba en los que llevamos todo el año porque equipo hay», afirma.

Aun así, advierte Barba que la empresa no será fácil. «Esta es una categoría nueva, bastante fuerte, y va a ser complicado mantenerse arriba. Estamos ahí por nuestro trabajo y lo que tenemos que hacer es seguir así para continuar arriba», subraya.

Y abunda, preguntado por ello por este diario, que «veo bastante posible quedarnos ahí, segundos, pero también hay que recordar que hay muy buenos equipos por detrás que en los últimos partidos van a apretar y todo se va a igualar mucho debido a que los de arriba necesitamos puntos y los de abajo también», recalca.

Sobre su papel, afirma vivir una coyuntura lógica en su rol en la plantilla que beneficia al colectivo verde. «Sé que hay muchos compañeros y más competencia y eso nos está dando para ganar tantos partidos. El nivel que estamos demostrando todos los jugadores es clave», dice el andaluz, quien sin embargo asume que le gustaría disputar todos los minutos, "como cualquiera".

Aceptación

Ni un reproche hacia el entrenador, Julio Cobos, ni siquiera cuando no disputa un solo minuto. «A veces vas ganando y es normal que, como jugador ofensivo, pueda no salir. Todo futbolista quiere jugar siempre y me enfada un poco, pero es normal y lo acepto. Yo lo que hago es después entrenar lo mejor posible para el siguiente partido», explica asumiendo que intenta aprovechar todas las oportunidades que le da el técnico del decano.

Explica Barba que el tanto en La Isla, su segundo en liga (en Copa hizo otro a la Ponferradina) puede ayudarle. «Los goles son importantes, pero estoy en un momento en mi vida en el que tengo mucha confianza en mí mismo, intentando hacer las cosas bien y aportar cuando salga todo lo que puedo hacer para ayudar al equipo a ganar partidos». Sobre la acción del tanto en sí, no lo duda: «cuando golpeé el balón sabía que iba dentro. Fue muy especial por ser en un derbi y ser bastante bonito», abunda Barba.

Jorge Barba, curiosamente, se prepara para el nivel 2 de entrenador en Coria. «Es algo que quiero hacer, quiero seguir vinculado a este deporte que me ha dado tanto», comenta el virtuoso media punta, quien el día anterior había recibido clases de Miguel Ángel Ávila, profesor en las clases que promueve la Federación Extremeña de Fútbol.