No hay nada como sentir el calor del hogar. Ese en el que sentirse cómodo y seguro de lo que se hace. Si lo extrapolamos al fútbol, mantenerse fuerte en casa es el primer mandamiento de cada equipo para conseguir cualquiera que sea su objetivo. Uno de ellos es el VIllanovense, el cuarto mejor equipo como local de todo el grupo. De hecho, los chicos de Juanma Pavón han sumado hasta la fecha 23 puntos en 11 jornadas como locales, encuentros en los que solo han encajado cinco goles.

Unos datos que reflejan la fortaleza del conjunto de Villanueva de la Serena en su feudo, ese al que tantos rivales temen por su fama de territorio casi inexpugnable. Solo Ceuta y Deportivo Don Benito han logrado salir victoriosos de la fortaleza serona en lo que va de curso. Mientras, Antequera y Cádiz B son los otros que al menos han logrado sumar un empate en su visita a la comarca de la Serena.

Pero también está el otro lado de la moneda. Ese que dice que los serones no ganan lejos del Municipal Villanovense desde el 27 de noviembre, cuando los de Juanma Pavón lograron imponerse por 0–1 al Cacereño en el Príncipe Felipe. También es cierto que en todo este tiempo tan solo han disputado fuera de casa tres jornadas entre parones y motivos varios. Aún así, eso no es óbice para que el bagaje lejos del Municipal sea pobre para los verdes, que desde hace casi tres meses no han logrado saborear la victoria en cuantas veces se han subido al autobús. La última vez que se vinieron de vacío tras salir de Villanueva de la Serena fue el pasado fin de semana en tierras gaditanas ante el Cádiz B, donde cayeron por un solitario 1-0.

Partidos clave

Por eso en el club se conjuran para arrancar este fin de semana con un carrusel de partidos cuyos resultados pueden marcar el porvenir del conjunto serón en la competición doméstica. Primero con la visita del Coria este domingo (12.00 horas). Un duelo directo en la pelea por los puestos de promoción de ascenso. Sin embargo, el verdadero reto del Villanovense será el de sumar su primera victoria fuera de casa en lo que va de 2022 la próxima semana en todo un derbi contra el Deportivo Don Benito.

Quién sabe incluso si el primer derbi de la nueva ciudad. Tras esos dos partidos llegará el turno de enfrentarse a varios conjuntos canarios como son el Tamaraceite, San Fernando y Mensajero, rivales ante los que los serones estarán casi obligados a sumar nueve de nueve. Todo ello si quieren continuar sintiendo el calor del hogar cuando repiquen las campanas de playoff de ascenso un año más por Villanueva de la Serena.