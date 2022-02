El mejor futbolista de la temporada en el Mérida está siendo José Artiles y cuando no se ha podido contar con él por lesión, el equipo lo ha notado tanto en el juego como en los resultados. La última muestra fue el domingo pasado, pues la entrada del canario, junto con la aparición de Diego López, cambiaron al equipo y los emeritenses empezaron a fraguar la victoria. Para el partido de este domingo (17.00 horas) en casa frente al Cádiz B, Juanma Barrero no podrá contar con él por acumulación de tarjetas, al igual que tampoco estará Álvaro Ramón, pues fue expulsado el miércoles, ni José Gaspar, que continúa con sus molestias, por lo que el lunes se le harán nuevas pruebas.

De las tres ausencias, la más sensible es la de Artiles porque “perdemos esa magia en los metros finales, además de saber decidir el último pase. Todavía no sé cómo lo voy a sustituir, porque ahora lo que más me preocupa es que haya una buena recuperación”, pues el estado físico de sus jugadores “es lo que va a ser más determinante”. En este sentido, “unos han recuperado mejor que otros”.

En el partido entre semana, Barrero hizo hasta cinco cambios con respecto al del fin de semana anterior, y a lo largo de los encuentros suele cambiar el dibujo táctico si lo cree menester, sin embargo, el técnico, cuando se resalta su mérito e intervencionismo, afirma que “no me está gustando, que no soy yo, son ellos. Ellos son los que juegan bien y los que apretaron y se mostraron intensos. Nosotros estamos dándole vueltas a las cosas, buscando varios sistemas, hemos llegado hace un mes y es normal que se cambien, porque en los distintos sistemas hay cosas que salen bien, pero también hay otras que nos limitan en otras facetas del juego. Estamos probando muchas cosas y viendo situaciones”. En resumen, “estamos intentando que nuestras ideas se adapten lo mejor posible a las características de los jugadores, pero los que juegan son ellos, nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos que pasar desapercibidos, el foco no está en el banquillo, está en los jugadores. Tenemos que intentar molestar lo menos posible”.

Ante las bajas, Pedro Lagoa volverá a entrar en la convocatoria, sin embargo, todavía no ha tenido minutos desde que está Juanma, la explicación es que “tiene que mejorar el ritmo de juego, tiene que ser más intenso en las disputas y ya lo hemos hablado con él, cuando creamos que esté preparado para entrar, entrará, y espero que esté preparado”.

De cara a esta jornada, se da la circunstancia de que el único encuentro dominical y vespertino es e que se disputa en el Romano José Fouto, el resto será en horario matinal. Además, hay un doble enfrentamiento entre rivales directos: Villanovense ante el Coria y el Ceuta contra el Montijo. El resultado deseado para ambos choques “sería el empate, porque así todos pierden dos puntos, pero solo quiero estar pendiente de lo nuestro”.