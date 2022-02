Apenas 450 personas para despedir al Extremadura UD en el que podría haber sido el último partido de la historia. La peor entrada en el Francisco de la Hera de la última década, aunque quedará el consuelo de que los que fueron ovacionaron a los chavales que han estirado la vida del Extremadura UD hasta el límite y más allá. Los aplausos y despedidas al término del encuentro entre el sector más fiel de la afición y los jugadores quedará como una despedida anticipada para el recuerdo ante lo que irremediablemente se avecina, que es la desaparición del club. Si no ocurre un milagro económico en los próximos días.

Ya no habrá más partidos sin dinero, entre otras cosas porque el 24 de febrero expira el plazo para que el Extremadura UD envíe al juzgado el recurso para frenar la liquidación. Y el administrador no enviará nada si no hay dinero en cuenta. Por lo tanto, sin ese milagro, la derrota ante la Cultural Leonesa en Almendralejo por 1-3 pudo ser el último partido. Habrá que esperar.

El partido tuvo poca historia. Parecía casi improbable que este Extremadura, repleto de chavales, pudiera hacer cosquillas a una Cultural Leonesa que se presentó en Almendralejo con 23 jugadores. El Extremadura, con lo puesto. Sus ocho profesionales más seis juveniles. Y a jugar, que es lo importante. Casi por encima del resultado.

La Cultural no quiso problemas y llevó la batuta del partido desde el minuto uno. Ander Vitoria remató fuera en la primera clara y Pablo, que estuvo mejor bajo palos que en anteriores ocasiones, salvó hasta en dos ocasiones a los suyos en los primeros minutos. Sin embargo, Ander Vitoria aprovechó una buena internada de Carlos por la izquierda para controlar su centro y ajustar bien abajo para hacer el primer gol.

Olía el partido a goleada, pero la Cultural Leonesa entró en un momento de relajación total a sabiendas de que el partido lo tenía más que atado. Eso le hizo llegar poco al área del Extremadura y perder minutos de partido. Eso sí, Benito impactó con el larguero a la salida de un córner pasada la media hora de juego.

Con un Extremadura equilibrado y una Cultural Leonesa con poca mordiente, el partido estaba abocado a irse abierto al descanso, pero apareció de nuevo Ander Vitoria para inventarse una buena jugada personal con un chut raso ajustado al palo que se convirtió en el 0-2. Fue la última jugada de la primera parte.

Emoción

Decidió el Extremadura entonces que, si bien podía ser su último encuentro, al menos que lo fuera con máxima dignidad. Y los chavales bregaron una vez más por el escudo que representa la historia del fútbol de esta ciudad. De esa manera, Mosquera tuvo un mano a mano que desperdició ante Sotres. El aviso no fue cualquier cosa. Poco después, un gran centro de Fran Rosa lo remata Manu Mulero en el otro palo para hacer el 1-2. Un gol de un almendralejense. Por si fuera el último de la historia.

Entró el encuentro en una dinámica peligrosa para la Cultural Leonesa, con un Extremadura creciendo en el partido y avanzando metros sin miedos. Tuvo el empate Mosquera tras un rechace, pero disparó alto dentro del área.

La Cultural no quiso bromas y en una jugada bien armada, otra vez Marcos pondría un balón perfecto desde el costado para el remate de Ander Vitoria, que lograba así un hat-trick.

Cerró la Cultural Leonesa un partido que el Extremadura le disputó con más orgullo y corazón que fútbol. La poca afición asistente correspondió con aplausos a los jugadores y se dibujó una estampa que sonaba a despedida. El Extremadura agoniza. El Francisco de la Hera se apaga. Sólo queda esperar un milagro que, desde luego, parece poco probable.