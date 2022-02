Menudo miura con el que tendrá que lidiar el Montijo en la matinal de este domingo en el Alfonso Murube (12.00 horas), donde el espera el Ceuta, un cuadro que está en el triunvirato de cabeza y que aspira con serias opciones a convertirse en equipo de categoría superior.

Los toreros de Juan Marrero afrontan el compromiso tras salvar unas tablas en la pasada jornada en casa contra un Mensajero que se adelantó por dos veces, pero que gracias a la fe y corazón de los rojinegros, pudieron salvar los muebles finalmente merced a los tantos de Matute y Razvan. Se notó en la zaga la ausencia del bastón de mando de Javi Chino y hubo agujeros que redundaron en regocijo para el rival.

El técnico valenciano anunció que para la cita de este domingo no podrá contar con José Ángel, Razvan, Calin, Matute, ni Hoyos, dando lugar en la convocatoria a Barragán y a un Javi Chino que, tras cumplir su partido de sanción, retorna con fuerza y será titular.

En el choque de ida ganaron los de Juan Marrero en el coliseo montijano por 1-0 con gol en propia meta de su arquero Montagud y esperan pescar algo positivo que les siga alumbrando las opciones de jugar la fase de ascenso a Primera RFEF o sellar con tiempo la salvación.

Salvo contratiempos de última hora, Marrero podría apuntar a un once inicial con Sergio Tienza en la cueva, Molina y Chechu en los laterales, Chino y Gabri como pareja de centrales, Julio Rodao y Samu Manchón en la medular, ocupando las bandas Ibrahim y Barragán, ejerciendo de cañoneros Joel y Danl Segovia.

El Ceuta es tercero con 37 puntos, a tres del Cacereño, y viene de vencer en las dos últimas jornadas. El técnico caballa, Chus Trujillo, asegura que «será una batalla dura ante un once muy bien compenetrado, con jugadores solventes y contrastada experiencia. No podemos conceder regalos. Es un once muy parecido al San Mateo, pero con más calidad y una mentalidad muy fuerte. Todo lo que se juegue en nuestro campo malo. Si les concedemos balones, lo vamos a tener muy complicado». Asegura que el Montijo «tiene pocos puntos débiles y hay que tratar de encontrárselos. Tenemos que hacerles correr detrás de la pelota para que tengan un bajón en lo físico».