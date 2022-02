Siempre se afirma que el mercado de invierno es el más complicado porque los fichajes se realizan pensando en el rendimiento inmediato para cubrir aquellas necesidades que se han detectado en el primer tramo de la competición. En este sentido, la medalla es para Ander Garitano, porque su último servicio como director deportivo del Mérida ha sido fichar a Nacho Goma y a Diego López, y los dos se han convertido en protagonistas absolutos de su equipo en la mejor racha de la temporada con cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas.

La confirmación de que los dos centrocampistas se han asentado de manera definitiva en el equipo se pudo ver el pasado domingo. Primero, mirando los goles: Goma abrió la lata y López fue el asistente en los dos de su equipo. Después, analizando el juego. Ante la ausencia por sanción de Artiles debían dar un paso adelante para no echar de menos al canario y tanto estos como el propio Mario Robles, que marcó el gol de la victoria, fueron capaces de sujetar a un Cádiz B «al que hay que felicitar porque ha hecho un partido muy serio, no parece el típico filial», reconocía quien hizo el primero de la tarde, que describía su tanto afirmando que «me siento muy cómodo llegando de segunda línea. Llevaba varios partidos intentándolo y no llegaba, y encantado de haber abierto la lata y que sirva para conseguir los tres puntos».

Sobre su rápida adaptación, aseveraba que «siempre intento dar el máximo, los goles y el buen juego llegan después del trabajo, y eso por mi parte nunca va a faltar».

Sobre Diego López ya explicó tras el choque su entrenador, Juanma Barrero, que «se está viendo el pedazo de futbolista que es». Un jugador que el domingo disfrutó «muchísimo con la grada animando. En los últimos minutos nos han ayudado mucho». Con respecto a su llegada al Mérida, «venimos para aportar lo que tenemos de nuestro juego. Las cosas ahora están saliendo bien», y quiso terminar dando las «gracias al club que nos da la oportunidad de venir y de demostrar en este campo, que no es fácil, y estoy muy contento por el equipo».

Autobuses para ir a Coria

El impresionante bagaje de trece puntos conseguidos sobre quince posibles ha dado lugar a que los emeritenses hayan ido remontando puestos en la clasificación hasta llegar a la cuarta plaza, empatados a 36 puntos con el Coria. Precisamente, el equipo cauriense es el próximo rival del domingo (17.00 horas), y aprovechando la euforia del momento, la entidad romana va a poner autobuses para los aficionados que quieran asistir. El precio, cinco euros. El club celeste ha hecho llegar un paquete de 190 entradas a un precio de 10 euros para adultos y 5 para niños (hasta los 13 años). Es decir, se prevé buen ambiente de derbi extremeño en La Isla.