Ángel Pajuelo es el eterno capitán del Villanovense y este fin de semana, si el técnico Juanma Pavón lo considera oportuno , volverá a lucir el brazalete del conjunto serón cuando salte al terreno de juego del Vicente Sanz. Respetado por propios y extraños, Pajuelo conoce perfectamente lo que significa jugar un partido contra el eterno rival. Los derbis contra el Don Benito nunca son un partido más, menos aún para alguien de la casa como él.

¿Cómo le suena llamarlo ahora el derbi de la nueva ciudad?

Me suena como siempre, no ha cambiado nada. Cada uno tenemos unos sentimientos hacia nuestros equipos. Yo al menos me lo estoy tomando como siempre.

¿Cambia en algo la rivalidad?

La rivalidad entre Villanovense y Don Benito seguirá siendo la misma. Al final cada uno quiere que su equipo gane y la rivalidad viene de esa cercanía que hay entre un pueblo y el otro.

¿Es más importante el de este domingo por la dinámica que traen ambos equipos?

Todos los partidos son importantes, pero ganar o perder un derbi anímicamente te da un plus. Ninguno de los dos equipos atravesamos por una buena dinámica, así que pienso que el partido va a ser muy importante para todo lo que viene. Cuanto menos queda más importante resulta ganar para conseguir el objetivo que nos tenemos marcado.

¿Hablan de revancha en el vestuario por el partido de la primera vuelta que acabaron perdiendo 0-2 en casa?

Los derbis siempre los queremos ganar. Es verdad que para nosotros fue un palo duro perder en casa en el primera vuelta contra el Don Benito, así que esperamos resarcirnos en el de este domingo.

¿Qué ambiente se respira por Villanueva esta semana respecto al partido del domingo?

Cuando voy por la calle los vecinos me paran para decirme que tenemos que ganar al Don Benito. Siempre es especial una semana de derbi por la cercanía que hay.

¿De todos los derbis que ha jugado, con cuál se queda?

Me quedo con todas las victorias en los derbis, aunque tengo clavada una derrota muy dolorosa, que fue cuando el Don Benito ganó una liga en nuestro estadio. En ese partido, precisamente, marcó Gonzalo el gol de la victoria. Sin embargo, por suerte he ganado muchos más derbis de los que he perdido. Cuando estábamos en Tercera casi siempre ganábamos nosotros.

¿Ahora es el Villanovense el primer equipo de la nueva ciudad?

Yo diría que sí, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la última década. En este tiempo hemos jugado partidos de Copa del Rey contra equipos como el Barcelona o Sevilla, hemos jugado fases de ascenso a Segunda División, etc.