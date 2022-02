No siempre está mal lo que se hace deprisa y corriendo. Y si no se lo digan a un David García Zurita (2005, Alcorcón) que a sus 16 años sigue pulverizando marcas y coleccionando récords. El último de ellos fue hace poco más de un mes en Cáceres, cuando paró el crono en 34,19 en la prueba de 300 metros libres. Alfarero de nacimiento, llegó a la capital pacense muy con apenas dos años de la mano de unos padres que buscaban en la capital de la baja Extremadura una vida más tranquila. Actualmente está cursando primero de bachillerato en el IES Zurbarán y considera que no es fácil compaginarlo, ya que en este curso empiezan ya a contar las notas. Pese a su extenuante agenda académica y deportiva, este joven valora el respaldo de su familia. «Mis padres me apoyan mucho y eso se agradece», afirma.

David García: «La conexión entre un deportista y su entrenador es especial. Es como un amigo de sangre» Año ilusionante Además de los 300 metros de Cáceres, entre su lista de actuaciones destacadas figuran un excelente resultado en el Campeonato de Extremadura absoluto, donde logró la marca de la temporada con 47,84. Tras el control de marcas en Antequera, tendrá un test a nivel nacional en pista cubierta. Su gran objetivo está en Jerusalén, escenario donde tendrá lugar la próxima Copa de Europa allá por el mes de julio. Después de ser medallista nacional, quiere tener los pies en el suelo, aunque considera que el campeonato de Europa es «un paso bastante grande». Por su parte, su entrenador, Luis Carretero, que considera a su alumno más aventajado, como «un chico ambicioso al que la genética le acompaña» también muestra su entusiasmo por los próximo retos que puede afrontar García Zurita. «Es un año ilusionante. Hay retos importantes a nivel nacional e internacional. El objetivo es ir mejorando las capacidades y los objetivos de desarrollo físico y como personas. El campeonato de Europa es el objetivo principal. También hay objetivos más pequeños, como la consecución de marcas. Hemos empezado fuerte, pero hay que ir refrendando día a día», apunta. Luis Carretero: «Es un año ilusionante. Hay retos importantes a nivel nacional e internacional» Te puede interesar: Deportes David García Zurita bate en Cáceres el récord de España sub-18 de 300 metros libres El propio David García, también apunta a la buena sintonía con Carretero, como una de las claves en sus últimos éxitos. «La conexión entre deportista y entrenador es especial. Es como si fuera un amigo de sangre que te ayuda en todo. Gracias a Luis soy quien soy ahora mismo», apunta. Respecto a sus ídolos, señala a su compañero del Club Atletismo Badajoz, Vicente Antúnez, pero también se inspira en ‘El pájaro’ Ángel David Rodríguez y en Usain Bolt.