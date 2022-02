Gran victoria del Arroyo sobre el Llerenense (2-1) gracias a una remontada en los últimos minutos de esas que quedan en el recuerdo de los aficionados. Un triunfo acrecentado en importancia por el rival, directo en la pelea por conseguir un puesto de playoff de ascenso y que llegaba con cinco victorias consecutivas: pero, sobre todo, por la forma de conseguirla. Por detrás en el marcador todo el partido, el Arroyo tuvo fe en sus posibilidades y dominó hasta conseguir el empate a falta de diez minutos y después, lejos de conformarse, quiso los tres puntos y los consiguió en un final apoteósico, ya en el descuento, con una obra maestra de Víctor.

El primer balón que tocó Ruano en su regreso al Municipal fue a la jaula. En la primera jugada que rondaba las áreas le llegó la pelota a Mario Tomé en la frontal y tuvo tiempo de controlar, darse la vuelta y ponerla para Ruano, que apareció en una diagonal mortal, como tantas veces recorrió en Arroyo, y fusiló sin contemplaciones a Miguel López. El de Usagre se fue a buscar a su entrenador para una celebración tras la que tuvo un gesto de disculpa con la parroquia arroyana.

El resto del primer acto transcurrió entre disputas, faltas e interrupciones, con los arroyanos más dominadores pero sin llegar a portería y los visitantes dando sensación de peligro cuando conseguía llevar el balón hasta sus talentosos atacantes.

Antes del descanso llegaron las ocasiones. Para el Arroyo David Sánchez y Angelito tuvieron sendas oportunidades en remates forzados que no encontraron portería, mientras que Joselu lo intentó desde lejos con un disparo muy duro que salió junto al poste de la portería arroyana.

Aprieta el Arroyo

Nada más volver de los vestuarios, los de Miguel Ángel Ávila mostraron sus intenciones cuando David Gallego empalaba un envío lejano que salió demasiado cruzado.

El dominio territorial fue absoluto del Arroyo en la segunda parte que se jugó prácticamente entera en terreno visitante, llegando bien por banda, pero con el Llerenense bien plantado y sin conceder espacios. Hasta que en un balón centrado lo prolongaba Aarón con la cabeza y Angelito cabeceaba cruzado lo justo para que no pudiera llegar Fran Delma.

No se conformó el Arroyo con el empate y se fue en busca de la victoria a la que no renunció tampoco el Llerenense, que tuvo una gran ocasión de esas que no suele fallar Cristo, pero su remate dentro del área se fue fuera por poco.

Y ya en el descuento, el delirio. Le llegó el balón a Víctor en el picó del área, se paró, encaró al defensa, rebañó el regate, se fue de otro defensor y se sacó un disparo cruzado descomunal, que culminaba la remontada, ganando también el average en lo que suponía la primera derrota del Llerenense en la era Luismi.