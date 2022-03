Dos partidos en 72 horas en tierras catalanas buscando dar un paso importante decisivo para la salvación. El Miralvalle Extremadura Hierros Díaz visita este miércoles al Advisoria Maresme Mataró (20.30 horas, aplazado de la decimoctava jornada) y el viernes lo hará al Lima-Horta Barcelona en lo que es una ‘mini gira’a aparentemente clave.

Las placentinas llevan una victoria menos que el Azkoitia Azpeitia en la lucha por evitar el penúltimo puesto. Y el partido más sencillo para sumar desde ahora hasta la última jornada, cuando las vascas visitan la ciudad extremeña, es el que disputa ante un Mataró que es colista y solo lleva un partido ganado en toda la temporada.

No está el conjunto de ‘Rula’ Pérez para presumir tampoco de resultados. Solo ha ganado uno de los últimos 20 partidos y además arrastra problemas de lesiones. Kamilah Jackson, con el tobillo dañado, seguirá siendo baja y a Nicole Murugarren se le ha terminado la temporada por una fisura en el pie. Además, las dos últimas incorporaciones, Tereza Zitkova y Silvia Romero, no podrán jugar al no estar inscritas en la fecha original del encuentro (15 de enero).

«Son dos partidos muy importantes para nosotros. Las opciones de salvarnos dependen mucho de estos resultados», reconoce abiertamente Pérez, que se mostró crítico con lo sucedido el pasado sábado ante el Canoe (derrota por 48-73). «Vamos con toda la fuerza del mundo a intentar cambiar la cara del último partido. La segunda parte fue horrible. Tenemos que dar otra cara como mínimo para poder estar en partido y optar a la salvación. Desde club no se pone el objetivo de haya que salvarse sí o sí, pero en la cabeza de todos está que nadie quiere descender. Tenemos problemas de lesiones y eso se está notando, pero no es excusa porque tenemos que luchar en todos los partidos», dijo.