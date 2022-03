Don Benito esta semana rebosa felicidad, esa que te proporciona el ganar al eterno rival. La victoria del pasado domingo del Deportivo Don Benito ante el Villanovense es la alegría de los cientos de rojiblancos que se dieron cita en el Vicente Sanz y que disfrutaron de un final de partido pocas veces visto. Buena parte de culpa la tiene Carlos López. El centrocampista de San Vicente de Alcántara, que aprovechó el martes para visitar a los suyos en su localidad natal, fue el gran protagonista de la victoria rojiblanca en el primer derbi local de la historia de la nueva ciudad. Después de un partido tosco y sin demasiadas ocasiones, llegó el penalti decisivo en el tiempo de descuento, cuando Adrián Turmo fue derribado por Ángel de la Calzada para delirio del Vicente Sanz. Ahí emergió la figura del ‘10’ rojiblanco, que tiró de personalidad para lanzar el penalti.

¿Cómo vivió su primer derbi ante el Villanovense en el Vicente Sanz?

Lo viví de una forma muy intensa por todo lo que conlleva. La manera de afrontar los días previos, la tensión, etc. Un partido de este tipo siempre es especial y le das más importancia de la cuenta, pero nosotros necesitábamos la victoria, sobre todo después de varias derrotas consecutivas. Ganar el Villanovense siempre es un plus de motivación para lo que se viene de aquí al final de temporada.

¿Dudó en algún momento en tirar el penalti decisivo?

El míster tiene establecido un orden para este tipo de acciones, aunque nada más pitar el árbitro el penalti me sentí con confianza. Tenía claro que lo iba a tirar yo y sentía que lo podía meter. También reconozco que lo viví con tensión y que la portería se me hizo enana, pero una vez que pitó el árbitro tenía claro que debía estar centrado en hacer gol. No me importó que algunos jugadores del Villanovense intentaran despistarme para que fallara el lanzamiento.

¿Sabe mejor ganar de esta forma al eterno rival, con un penalti y en el último minuto?

Ganar siempre sabe bien, pero es cierto que la forma en la que se dio la victoria ante el Villanovense sabe mejor aún. Nos hacía falta y ya está.

¿Cómo fue la fiesta posterior a la victoria dentro del vestuario?

Ya te lo puedes imaginar. Cuando entramos al vestuario aquello era una locura, pero es que nos merecíamos tanto un resultado así que no era para menos. Jugadores, cuerpo técnico y directiva disfrutamos el momento como creo que hacía tiempo que no se disfrutaba. Fue una victoria muy especial por todo, por el rival y por cómo se dio.

¿Cómo se encuentra a nivel personal desde la llegada de Roberto Aguirre?

Me encuentro en el mejor momento de la temporada a nivel físico y mental. Creo que gran parte de la culpa la tiene Roberto Aguirre, que desde que llegó me está dando su confianza e intento devolvérselo con trabajo y esfuerzo diario. Aún así, para mí lo más importante es ayudar al equipo, y en ese sentido estoy contento. Empecé jugando con Juan Carlos Gómez, aunque luego perdí protagonismo, pero ahora lo he vuelto a recuperar.

Ahora les toca el Mérida, otro rival difícil que llega en un buen momento de forma

El Mérida es un equipo hecho para estar ahí arriba. En las últimas jornadas, desde que llegó su nuevo entrenador, el equipo ha crecido mucho y es un rival que tiene muy buenos jugadores, por lo que esperamos un partido muy complicado. Me da mucha rabia haber visto la quinta amarilla ante el Villanovense y no poder ayudar a mis compañeros este domingo, así que debo arrimar el hombro desde fuera.