Al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle se le acaban las opciones. El conjunto placentino perdió ante el colista de la Liga Femenina Challenge, el Advisoria Mataró Maresme (56-50), en el duelo correspondiente a la decimoctava jornada. Las placentinas pagaron el exceso de presión, su falta de acierto en los lanzamientos y su debilidad reboteadora. Las placentinas vuelven a jugar este viernes, en Barcelona ante el Lima Horta.

Las de Raúl Pérez visitaban al colista del grupo, lo que parecía una buena ocasión para poner fin a su mala racha de siete derrotas consecutivas y tomar aire. Pero Mataró no se lo iba a poner fácil a las extremeñas. Los dos equipos trataban de imponerse en defensa y los nervios se dejaron notar desde el pitido inicial y los errores e imprecisiones se sucedían en ambos lados de la cancha. Pese a todo, el Miralvalle conseguía cobrar una pequeña ventaja de cuatro puntos a falta de 2.38 para el final del cuarto (6-10). Pero en la recta final la defensa de las visitantes empezó a hacer aguas, dando vida al equipo catalán, que echó el resto y consiguió darle la vuelta al luminoso (13-12).

En el inicio del segundo cuarto un triple de las locales encendía las alarmas en las filas extremeñas (16-12), pero reaccionaba a tiempo, reajustaba su defensa y conseguía llevar el partido al terreno de la igualdad, con continuas idas y venidas y alternancias en el luminoso. Dos buenas acciones defensivas y dos contrataques bien culminados permitían a las de Raúl Pérez volver a colocarse con cuatro puntos de renta a 4.32 para el descanso (18-22), donde se fue por delante (24-28).

El inicio del tercer cuarto fue un auténtico despropósito por parte de ambos equipos, que perdían balones, fallaban lanzamientos... Los nervios y el cansancio pasaban factura a unas y otras, y el marcador tardaba casi tres minutos en moverse. Lo hacían las locales, desde la línea de tiros libres, aunque replicaba pronto Laia Moya. A partir de ahí empezaba de nuevo el toma y daca entre dos equipos que no conseguían, pese a sus esfuerzos, hacerse con el control. La igualdad era máxima y tras unos minutos en los que las defensas trataban de imponer su ley, en el último minuto del cuarto los dos equipos parecían jugarse la vida y se lanzaban a un ritmo de juego vertiginoso (36-38).

Bajó el ritmo el juego en el inicio del último cuarto, aunque se mantuvo la igualdad entre dos equipos que tenían problemas, pero que se empleaban a fondo. Mataró conseguía mejorar las transiciones y perdía menos balones, lo que le ayudaba a colocarse por delante mediado el cuarto (45-44). Las extremeñas sufrían y tras una nueva canasta local, Raúl Pérez paraba el partido (47-44, minuto 36). No le sirvió de mucho. Las suyas no tenían fuerzas para mucho más y, sobre todo, no tenían la calma necesaria para tratar de recuperar el control. Las visitantes se precipitaron en sus decisiones y cada lanzamiento fallado era una ocasión de oro que las catalanas no desaprovechaban para llevarse la victoria.