El mito de que el atletismo extremeño produce fundamentalmente fondistas y mediofondistas parece superado por casos como el de la vallista Miriam Murillo (Cáceres, 7-5-2003), una de las grandes promesas a nivel nacional en su especialidad de 60 y 100 metros vallas. Este fin de semana intentará proclamarse en Antequera campeona de España en pista cubierta sub-20 --o como mínimo subir al podio-- justo una semana después de acudir por primera vez al nacional absoluto en Ourense, donde cumplió el objetivo de meterse en semifinales.

Es una de esas chicas de ahora sin muchos complejos y a las que no hace falta sacarle las palabras con fórceps. «Yo creo que a veces hablo demasiado y me han reñido por eso», suelta entre risas. Estudiante de 1º de Veterinaria y más de quedarse en casa con una serie que de salir de fiesa con sus compañeros de clase, a lo que aspira en el atletismo es a disfrutar de los entrenamientos y competiciones después de una época en la que incluso pensó en abandonarlo.

«Siempre era una niña superactiva de pequeña. Hacía tenis, natación y hasta montaba a caballo. Me decían que corría muy rápido y me apunté a atletismo, a ver qué pasaba, en las escuelas municipales. Y aquí sigo», cuenta. Recuerda con especial cariño esa época, con Raúl Romero como entrenador, por la seriedad que existía: «los niños no venían a pasar el rato, sino a entrenar todo tipo de disciplinas, una diferente cada semana. Era muy dinámico y lo pasabas muy muy bien».

Así acabó en las vallas, una especialidad con indudable peligro de engancharse en una y romperse la crisma, que requiere velocidad, pero sobre todo técnica y agresividad. «Es que correr siempre me ha aburrido. A mí lo que me gusta es saltar. A otros les gusta el ajedrez y o los sudokus. Tenía razón mi abuelo cuando decía que era una cabra loca», explica.

Murillo conecta su devoción atlética con otro de los deportes que practicó, la hípica:«con los caballos también saltaba. Será que me gusta la adrenalina, el peligro. Es algo que tengo muy presente».

De Ourense a Antequera

En su último año como sub-20 va acumulando momentos de gloria. En el nacional absoluto de Ourense accedió a semifinales con una excelente marca en las series (8.55), que después empeoró cuando tocaba luchar por acceder a la final (8.85). «Prefiero correr por la tarde, como en las series. E influyen más factores. Al ser el primer campeonato absoluto pensé al ver todo el ambiente con los grandes que eso me tenía que hacer más grande, no más pequeñita. Me salió una buena carrera. En semifinales estaba contenta, pero arrastré ya el cansancio», apunta.

Espera Antequera con el podio sub-20 como objetivo innegable --es la segunda en el ranking nacional-- y una reválida personal:«el campeonato de la misma categoría fue allí el año pasado y no me salió bien. Tengo una presión añadida porque sé que me van a estar mirando, pero ojalá tener ese tiempo de presión siempre».

Por ahora, descarta hablar de oro. Lo que quiere es «repetir las marcas que estoy haciendo y, si es así, sé que el premio va a ser una medalla».

Más dosis de realismo: «nunca he pensado en llegar a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial, aunque desde luego estaría sensacional. A mí lo que me gusta es disfrutar de los entrenos y las competiciones, ver cómo he estado arriba y he estado abajo, he estado lesionada y he estado muy en forma. Lo que hay que ir es poco a poco».

Equipo soriano

Otra curiosidad sobre ella, al igual que sucede con la triplista cacereña sub-23 Samira Zarhloul, es que compite para un equipo de Soria llamado Las Celtíberas. Lo sigue haciendo bajo licencia extremeña. «Cuando se formó, nos lo ofrecieron y aceptamos pensando que el nivel iba a ser superior que en los clubs de Extremadura. Estamos supercómodas porque es como una familia», afirma.

En todo este proceso floreciente apunta a su actual entrenador, Pedro Talavera, como una persona clave desde hace tres años:«ha sido todo para mí. Le estoy muy agradecida porque cuando empecé con él venía de un par de temporadas malas. Tras un periodo de adaptación y de la pandemia, ha puesto mucho empeño conmigo y se nota en los resultados».