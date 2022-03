"Por presupuesto y plantilla, el Moralo sigue siendo el favorito". Lo dice Luis Miguel Bueno, ‘Luismi’ (San Fernando, Cádiz, 20 de junio de 1997), el talentoso futbolista del Diocesano. Pese a los siete puntos de diferencia entre los dos primeros del grupo extremeño de Tercera RFEF a favor de los cacereños, el andaluz avisa: “va a ser muy difícil subir, tenemos que ir a Plasencia, Jerez o Calamonte, y podemos perder la ventaja, que es verdad que es buena”. Dice el futbolista que hay que contar con que el Moralo va a ganar todos los partidos hasta la finalización de la liga regular.

Luismi, autor de nueve goles, fue el protagonista del tanto del triunfo en Don Álvaro el domingo (1-2). Era el minuto 90 y el media punta volvió a ser decisivo. Una diana que puede ser determinante en el objetivo. “Me encantaría subir. Tengo una espina clavada de la pasada temporada. Creo que lo merecimos, y en ese partido de Coria…», agrega. “Ojalá ascendamos, pero no debemos confiarnos”. Ser campeones, como quieren los rojillos, los certificaría.

Con respeto a las diferencias con respecto a la pasada campaña, Luismi primero apunta que «en las dos lo hemos hecho realmente bien», y analiza que «cuando fallamos nosotros, como este año en el mes de enero, el Cacereño no falló, y por eso nos cogieron. El Moralo sí ha perdido y empatado partidos, y por ello seguimos con nuestra ventaja». Y es que al Dioce se le ha atragantado, de nuevo, el primer mes del año, pero sin consecuencias negativas.

El ‘11’ del Dioce insiste en su particular teoría de que nada está decidido. Restan 8 partidos y los colegiales tienen una ventaja de lo que equivaldría a dos partidos y medio. «En el equipo sabemos que va a estar complicado. Los equipos de arriba están fuertes y todos los de abajo se están jugando las ‘papas’», dice gráficamente.

¿Seguir en el Diocesano otra temporada? Él no lo descarta en absoluto. De cualquier forma, dice que no piensa en ello porque ahora solamente le obsesiona el día a día y ganar partidos. No tiene agente y este verano se ha especulado con una marcha que no se ha producido finalmente. Vive en Cáceres con sus compañeros Masa y Luismi Villarreal y tiene complicidad especial con gente como el capitán, Javi González, y también con los que han llegado nuevos, como Teto o Pablo Margallo.

Procedente de una familia humilde, se ha ‘buscado la vida’ con un trabajo paralelo al fútbol en Extremadura Sport, de la firma Errea, que viste al Diocesano «y al Moralo», subraya a modo de anécdota para decir que también han pasado por sus manos camisetas del rival por el ascenso.

De su club, exalta al cuerpo técnico que dirige Adolfo Senso y apunta que el preparador físico, Chema Candela, sigue siendo una de las grandes claves. «A mí me ayuda mucho, incluso hablando de cosas de fuera del fútbol». Así es Lusimi, talento colegial.