Pocas veces o directamente ninguna el Cáceres Patrimonio de la Humanidad habrá vivido la experiencia de enfrentarse a una leyenda del baloncesto español del calibre de Marc Gasol. La cita de este domingo ante el Basquet Girona (12.15 horas, pabellón Fontajau) está marcada en rojo desde hace tiempo en el vestuario verdinegro por la enorme significación que tiene medirse a un jugador que, aunque veterano (cumplió 37 años el pasado 29 de enero) están mostrando un nivel excelso para la LEB Oro.

Al hermano menor de Pau se le quedó pequeña esa etiqueta hace ya mucho tiempo a base de éxitos: doble campeón del mundo con España (2006 y 2019) y una vez de la NBA (Toronto Raptors también en 2019). Tras un par de años difíciles en EstadosUnidos, hace unos meses prefirió bajar su nivel competitivo yendo a jugar precisamente al club que fundó en 2014 para revitalizar el baloncesto en Girona.

Todavía no se había incorporado a la plantilla cuando el equipo perdió en Cáceres en la primera vuelta (62-59, 29 de octubre). Y su llegada lo revolucionó todo: primero saliendo de abajo y luego aspirando a los ‘playoffs’ con una aportación comprimida pero espectacular de su pívot-presidente: 14 puntos (59,6% en tiros de campo) y 9,6 rebotes en apenas 20 minutos de media en pista. Y lo que no sale en los números: una ascendencia irresistible sobre todo lo que ocurre en la pista. Todo.

Misión de Mbala y Olaiazola

La pregunta es: ¿se le puede parar? Los siete rivales que hasta ahora ha tenido en la LEB Oro parecieron resignarse al ‘no’ por momentos. Y, preguntado por ello, Roberto Blanco, entrenador del Cáceres, habló con lo que él mismo reconoció como «un poco de vergüenza».

«Hemos trabajado muy parecido a lo que hacemos contra cualquier otro equipo, pero sí que es cierto que soy un amante del baloncesto y Gasol nos lo ha dado todo en la selección y ha tenido momentos increíbles en la NBA. Te impacta sacar su nombre y saber que te vas a enfrentar a él», respondió más específicamente.

El técnico placentino aseguró que los análisis previos que maneja sobre cualquier jugador y equipo de la liga son exhaustivos. «Hablamos de cómo podemos hacerle daño a Marc y a Girona, que de todos modos ha demostrado que puede ganar sin él», indicó.

La ‘receta’ es «intentar que no se sienta cómodo, que no haga jugar». Se refiere a que muchas veces el exceso de atención que atrae Gasol favorece a sus compañeros, que pueden lanzar con mayor comodidad gracias a su capacidad para asistir, que llega a ser similar a la de un base. «¿Quién no sabe lo que puede hacer con el balón en las manos?», se preguntó Blanco de modo retórico.

La asignación individual correrá fundamentalmente de mano de dos jugadores: Ben Mbala y Julen Olaizola. «Los dos le van a defender, cada uno a su manera. Con uno haremos una cosa y con el otro, otra. Es una motivación extra para ellos», reconoció Blanco, que se detuvo en este último aspecto sobre todo en el caso de Mbala: «viene de jugar unos partidos con su selección (Camerún), en la que fue de más a menos». Respecto a Olaizola, recordó que «cada vez que Julen se ha enfrentado a grandes espadas de la competición ha dado el callo».