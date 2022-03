Fiel a su estilo y tirando de experiencia acumulada, continúa sin aparentar un ápice de confianza Julio Cobos. El entrenador del Cacereño lo explica con nitidez. «Sí, está bien, lo hubiéramos firmado al principio estar a estas alturas con la puntuación que llevamos, pero queda mucho. Queda un mundo aún». Lo comentaba en la rueda de prensa previa al duelo ante el San Fernando canario, situado en la zona de descenso, rival el domingo a partir de las 11.00 en el Príncipe Felipe.

Y es que el técnico del Valdehornillos lo expresa claro y ni siquiera ve el camino allanado hacia la fase de ascenso, pese a distanciar en siete puntos al tercer clasificado del grupo 4 de Segunda RFEF, el Ceuta. «No me fío. Sé como funciona el fútbol. He vivido situaciones, como futbolista y entrenador, de todas las clases», recuerda el preparador verde con rictus serio.

Pero va más allá, ejemplificando la cuestión en términos de cercanía del propio decano, retrotrayéndose en el tiempo, en la propia historia de la entidad. «Estar en la parte de arriba y estar asignándonos los números para poner los nombres en las camisetas... y quedarnos fuera de la fase de ascenso. y en este club, además», concretó. ¿Se refería Julio Cobos al Cacereño 2002-2003, con él de jugador verde, cuando el equipo entrenado por el asturiano Ismael Díaz perdió una ventaja desde el liderato que le llevó a estar fuera de los cuatro primeros? Muy posiblemente sí, aunque no lo concretó.

En el otro lado del análisis, ese mismo pragmatismo y prudencia lo pone de manifiesto cuando se le cuestiona sobre si incluso tampoco se descarta que su equipo sea primero al final. «No, no, no. Matemáticamente puede ser, sí. Es cierto que vemos todos los partidos del Córdoba y pierde el partido del domingo pasado, pero por alineación indebida. Gana con mucha solvencia. No necesita mucho para vencer. ¿Que puede tener un bache? Lo puede tener, pero hasta el momento ha sido difícil».

«Sólo pienso en el siguiente partido, no mucho más lejos. Pienso en intentar sumar tres puntos y ver cómo llegamos al final. Todavía pueden pasar cosas. Hay equipos que hace tres semanas estaban en la parte de arriba y ahora han pegado un pequeño bajón. Lo de esos malos resultados de otros nos puede pasar a nosotros, ¿por qué no? De hecho, nosotros en la primera vuelta, contra los rivales de este mes, cogimos una mala racha de cuatro empates y una derrota, estuvimos cinco partidos sin ganar… no lo deseamos y vamos a tratar por todos los medios de que no sea así, pero te puede llegar». Prudencia made in Cobos.