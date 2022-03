Bernardo Silva, administrador concursal del Extremadura UD, ha desvelado que nunca hubo inversores que llegaran con dinero contante y sonante para introducirlo en las arcas del club y, por tanto, salvar el dramático agujero económico que ha llevado a la entidad a la liquidación. Lo confirmó a este periódico y lo ha ido recalcando en todas las entrevistas concedidas a los distintos medios. La realidad es que el Extremadura UD se confió en exceso en el Grupo Khalifa y el dinero de dicho grupo nunca llegó. José María Núñez, CEO de Khalifa, ha admitido en una entrevista digital a aficionados del Extremadura que a ellos también les ha fallado el fondo ruso de inversión encabezados por la mercantil Aquila y que todo ha ido en cadena.

Pero, ¿pudo el Extremadura UD vender antes el club? Hay fuentes que aseguran que el Extremadura dispuso de inversores interesados en comprar el cien por cien del capital social, pero en los planes de Manuel Franganillo estaba un futuro donde él estuviera dentro del Extremadura.

Félix Carvallo, antiguo jugador del CF Extremadura, aseguró que fue uno de los que ofreció esa posibilidad real de inversión. No es el único. Incluso la famosa operación con Gerard Piqué tenía bases de realidad, pero vender el cien por cien del capital social y dejar un Extremadura al completo con nuevos dueños no entraba de inicio en la cabeza del presidente. Luego, tal vez, fue tarde.

Queda por saber ahora cómo se calificará el concurso de acreedores, ya que una calificación de culpable podría derivar responsabilidades directas de las deudas hacia los administradores del Extremadura UD. Esto mismo ocurrió con los antiguos dirigentes del CF Extremadura, quienes aún están pagando deudas de jugadores de aquellos tiempos. Y hace ya casi 20 años de aquello.

Nuevos proyectos

Almendralejo no quiere dormirse en los laureles y todo apunta a que no tardarán en aflorar proyectos de fútbol. Ya lo vaticinó esta semana el alcalde y, de hecho, ya ha habido contactos empresariales para ver todas las opciones. Lo que sí parece claro entre todas las partes es que, de una manera u otra, la ciudad no quiere perder el nombre de ‘Extremadura’ y todos los empresarios contactados con interés en hacer fútbol tienen claro que ésta es una cuestión primordial.