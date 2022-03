El Mérida no gana un derbi extremeño desde el mes de diciembre de 2020, cuando venció por la mínima en casa al CD Badajoz. Este domingo, ante el Don Benito, se presenta ese desafío de romper esa dinámica.

Desde entonces, la racha es de ocho derrotas y tres empates, el último, la semana pasada en Coria /1-1). Esta tendencia negativa ha dado lugar a que el técnico emeritense, Juanma Barrero, reconozca que el enfrentamiento frente al Don Benito suponga «un reto a superar porque hace mucho que no ganamos a un extremeño. Es un aliciente más. Aunque es una cuestión más vuestra (refiriéndose a la prensa), es algo que está en el vestuario y se quieren sacar la espina».

Para el partido frente al equipo calabazón, Barrero no podrá contar con el lesionado José Gaspar «aunque va mejorando, ya está haciendo trabajo de gimnasio», ni con el sancionado Nacho González. Además, Pedro Lagoa ha tenido malas sensaciones en el entrenamiento del viernes.

Con respecto en concreto a la ausencia de Nacho, parece que su sustituto en el eje de la zaga para jugar junto a Bonaque será Emilio Cubo, ya que el técnico no contempla retrasar a Mario Robles, porque «no voy a mover muchas piezas de sitio cuando hay gente que está rindiendo bien. Por no tener a uno no vamos a mover a cinco de sitio, no tiene sentido. Tenemos a Ebuka y la polivalencia de Emilio. No veo la necesidad de llevar a un mediocentro a jugar de central».

Por otro lado, el club ha puesto en marcha una campaña para generar el mayor ambiente posible en el Romano José Fouto, para lo cual, los abonados, que entrarán gratis, podrán comprar otras dos entradas más por doce euros en tribuna y diez en preferencia.

Ayuda a Ucrania

Desde la entidad emeritense también se ha informado que el feudo romano será el domingo «un punto de recogida de material para el pueblo ucraniano», por lo que en las puertas del estadio se habilitará un espacio para depositar los productos de primera necesidad en los días de partido y en la tienda del club durante cualquier día de la semana. Entre ellos, se cita ropa de abrigo, ropa interior sin usar, zapatos de tracking o de campo;conservas en lata y comida preparada en lata;leche en polvo;esterillas deportivas o pañales.

«Desde la entidad queremos animar a la ciudadanía emeritense a colaborar en esta campaña para los más necesitados del pueblo ucraniano, que actualmente atraviesan una situación muy complicada, por lo que nuestra ayuda será muy importante para todos ellos», destaca el Mérida, que trasladará todo ello a la empresa Suministros Plá para que se pueda distribuir posteriormente por esta firma a través de los cauces correspondientes. H