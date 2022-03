Segundo por arriba (46 puntos) contra segundo por abajo (15 puntos). La diferencia actual entre Cacereño y San Fernando es sideral, numéricamente hablando. Pero nadie en el decano extremeño da por ganado este encuentro de las 11.00 horas de este domingo en el Príncipe Felipe.

«Confianza cero», dice, como es su costumbre ante este perfil de duelos, Julio Cobos, el entrenador verde. Los 31 puntos de distancia entre ambos no tranquilizan, sobre el papel. «Como siempre digo, las confianzas no quiero que existan. A priori, todo el mundo nos da por ganadores, pero hay que jugar. Por ejemplo, hasta hace cuatro días el Panadería Pulido no había ganado en casa y le acaba de ganar al Vélez. Siempre hay resultados extraños, o que a priori nadie lo espera, y no quiero que haya esa sensación de confianza».

El trabajo de concienciación es evidente también de puertas hacia afuera. «Por todo eso nos lo vamos a tomar con toda la seriedad del mundo. Son tres puntos muy importantes porque cada vez queda menos y queremos estar en la zona de arriba. Estamos preparados». Sí asume Cobos que «el cartel de favoritos lo tenemos nosotros, lógicamente, primero porque jugamos en casa y con nuestra afición, como siempre, sea quien sea el rival debemos ganar, pero no quiero que haya ese exceso de confianza, primero por la clasificación y después porque es un equipo que juega bien. Si nos sales al cien por cien, como tienes que salir, cualquiera te puede complicar la vida Hemos de tener cero confianzas, respetando muchísimo al contrario, sabiendo que nosotros en nuestra casa, si queremos seguir arriba, tenemos que sumar de tres en tres», argumenta.

De nuevo la alineación será una incógnita. El de Valdehornillos será también fiel a lo que está llevando a cabo esta temporada, en el que es complicado acertar con el 11 inicial. «Voy a tratar de poner a los jugadores que están en mejores condiciones para ganar este partido, como hago siempre. Puede ser que haya alguno que esté un poco más cargado, y a lo mejor empezamos a reservar a algún futbolista, pero vamos a tratar de poner a los que estén mejor y pensemos que nos van a ayudar a ganar», asegura.

El lateral izquierdo Didier ha superado su lesión. «Físicamente se le nota que le falta un poquito, pero estaría disponible», comentado. El meta Fran aún tardará. Dice estar tranquilo Cobos «porque Bernabé está dando un muy buen nivel» y también, subraya, porque el canterano Dani Santamaría es un buen portero y si tiene que jugar lo hará con todas las garantías del mundo», recalca.