El Villanovense no tiene margen de error. Sí, puede parecer temerario decir que los serones se la juegan este domingo ante el Tamaraceite en casa (12:00h) cuando aún restan 11 jornadas para la finalización de la fase regular, pero lo cierto es que el conjunto que dirige Juanma Pavón ya no puede permitirse un error más después de haber sumado tres derrotas en las últimas cinco jornadas. De hecho, el Villanovense tan solo ha logrado una victoria en el último mes de competición y dos en los dos primeros meses de este año 2022, sin lugar a dudas un paupérrimo bagaje para un equipo que deleitó a propios y extraños durante la primera mitad de campeonato.

Sin embargo, la derrota del pasado domingo ante el Deportivo Don Benito no hizo sino ahondar en una herida ya de por sí profunda y sobre la que no caben ya más paños calientes. «La semana ha sido jodida», reconocía el técnico onubense del Villanovense, Juanma Pavón, en la previa del encuentro de este domingo ante el conjunto canario. El Tamaraceite, casi desahuciado, viene de perder en casa por 0-1 ante el Cacereño. Aún así, Pavón no se fía ni un ápice y destaca del Tamaraceite su alta capacidad para tener la posesión de balón. «Debemos estar preparados, sobre todo mentalmente, para gestionar el tipo de partido que tendremos este domingo», dijo. Asimismo, también añadió que el principal rival que tendrá su equipo serán ellos mismos.

Y es que la necesidad de ganar para seguir peleando por el «sueño de entrar en playoff», como acostumbra a decir Pavón, se torna de vital importancia esta semana. En el club son conscientes de que a estas alturas un cuarto tropiezo consecutivo puede tener consecuencias muy importantes a nivel deportivo aún restando dos meses de competición. A pesar de todo Pavón se muestra seguro del trabajo que viene desarrollando su equipo y volvió a reiterar su «confianza plena» en la plantilla.

El técnico andaluz tendrá que hacer frente a la visita del Tamaraceite con varias bajas importantes, entre ellas la de Álvaro Clausí. El centrocampista, sancionado, no podrá ser de la partida, al igual que Tapia. En ese caso Cortijo volverá al eje de la zaga tras cumplir sanción y Escudero regresará al lateral. En el centro del campo Hinojosa o Pajuelo formarán junto a Lolo Garrido. En punta será Seth quien juegue de inicio ante la baja por sanción de Sillero. Tampoco estarán Javi Sánchez y Gato por lesión.