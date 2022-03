El estadio Romano José Fouto acoge este domingo a partir de las 17.00 horas un derbi extremeño entre el Mérida y el Don Benito con tres puntos en juego que serían de oro para quien se lleve el botín, pues a estas alturas, la sensación es que los empates se quedan, a priori, como insuficientes para cualquiera.

Los locales pretenden volver a meterse en zona de ‘playoff’, de la cual cayeron tras el empate en Coria la semana pasada, aunque se mantienen empatados a puntos con los caurienses, a uno de desventaja con el Montijo y a dos del Ceuta. Por su parte, los visitantes quieren dejar de mirar hacia atrás. La victoria de la semana pasada por la mínima frente al Villanovense le hicieron posicionarse con un punto de ventaja sobre playoff de descenso y tres sobre el descenso directo, con lo cual, una segunda victoria consecutiva supondría un salto muy importante.

Desde el plano romano, Juanma Barrero no podrá contar con Gaspar lesionado ni con Nacho González sancionado por acumulación de tarjetas. Ya ha explicado el técnico emeritense que la ausencia del central no la va a suplir cambiando jugadores de posición, es decir, no va a retrasar a Mario Robles, así pues, todo apunta a que Emilio Cubo será quien acompañe a Bonaque en el eje de la zaga, para que Felipe Alfonso vuelva a la titularidad en el lateral derecho, mientras que el resto podría ser el mismo once que jugó en La Isla y la misma disposición táctica, con Artiles como interior e Higor Rocha arrancando desde la banda derecha.

Del rival, Barrero explica que el «Don Benito se está mostrando muy competitivo. Es un equipo con resultados muy cortos. Perdió con el Cacereño, pero el mejor del Cacereño fue Bernabé, el portero», así pues, el entrenador espera «un partido largo que habrá que trabajarlo. Tenemos nuestros argumentos para hacer daño, pero tenemos que tener paciencia y no volvernos locos».

Tampoco quiere volverse loco el Deportivo Don Benito, más aún después de haber ganado el pasado fin de semana al Villanovense en el derbi gracias a un gol de penalti en el último minuto de partido. De hecho, el técnico rojiblanco, Roberto Aguirre, cree que los suyos deben «dejar de lado la euforia» del partido del pasado domingo si quieren rascar algo positivo del derbi ante el Mérida. Los calabazones llegan al duelo contra el conjunto emerientese en undécima posición con 28 puntos y con el objetivo de empezar a mirar de lejos la zona baja de la clasificación, algo para lo que el equipo calabazón deberá volver a mostrarse como un conjunto «sólido», dijo Aguirre en la previa del encuentro.

Sobre el Mérida, el técnico ovetense destacó que es un equipo «muy fuerte en casa» y que pasa por «un buen momento», por lo que espera un partido «complicado». Si bien, para este encuentro no podrá contar con David Agudo, Isa Drammeh y Carlos López, todos ellos por sanción. En ese sentido, Aguirre tendrá que recomponer el once con el que logró ganar al Villanovense la semana pasada en casa ante la afición rojiblanca del Deportivo.